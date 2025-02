Estos son los nutrientes más importantes para regular los síntomas de un niño con TDAH

La dieta tiene un papel importante en el tratamiento de la enfermedad, y con ese enfoque trabaja Mayca Carrillo, nutricionista experta en microbiota, quien aseguró durante el último congreso organizado por Equisalud que cuidando la alimentación y suplementación pueden mejorar los síntomas de los ... menores con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, más conocido por sus siglas TDAH.

«Como dijo Hipócrates, que 'la comida sea tu alimento y el alimento, tu medicina'. Ya se ha comprobado que es una vía más de tratamiento en enfermedades como el cáncer, por lo que se puede incluir también otro tipo de trastornos. La dieta tiene un papel tan relevante que incluso se cree que es uno más de los factores que explica por qué cada vez hay más niños con síntomas más notorios».

La función que tiene la alimentación en el desarrollo del cerebro, asegura Carrillo, fundadora de Ariestea Salud, «es crítica puesto que va a aportar nutrientes que son claves para que se forme una buena estructura cerebral y se realicen correctamente las conexiones neuronales. Podríamos hacer la analogía de que los nutrientes de los alimentos son el material de construcción de un edificio, y según sea la calidad de ese material, ese edificio será más o menos estable y dará más o menos problemas».

Usted trabaja con la epigenética. ¿En qué consiste esto?

Los genes que heredamos de nuestros padres pueden estar encendidos o apagados, de modo que no todos los genes que tenemos se van a expresar, y aunque haya gemelos con la misma genética, uno de ellos pueda desarrollar una enfermedad hereditaria y el otro no.

Los factores epigenéticos son los factores ambientales, y entre ellos incluimos la alimentación, que van a activar o desactivar genes que pueden ser protectores o detonantes de ciertos trastornos. La formación del cerebro es un proceso que requiere de la expresión de varios genes que actúan de manera coordinada. La infancia es un período extremadamente sensible a factores ambientales (tanto a los protectores como a los dañinos) y que va a determinar las consecuencias en la vida adulta. Tanto que, incluso lo que se haga en esa etapa, va a tener efectos persistentes a lo largo de las siguientes generaciones.

Usted, como experta en microbiota, asegura que el hecho de que esta se encuentre en buen estado es clave para la correcta producción de dopamina y serotonina. ¿Cómo sabemos que está alterada? ¿Qué pruebas pueden hacerse?

La microbiota del intestino va a modular tanto directa como indirectamente los neurotransmisores del cerebro. Tenemos bacterias que son productoras de neurotransmisores y otras que son consumidoras. Algunos de estos neurotransmisores son capaces de alcanzar el cerebro, teniendo de esta manera una influencia directa, pero otros no pueden llegar al cerebro y su efecto es en el intestino. Un ejemplo es el caso de la serotonina, cuya función aquí es estimular el movimiento y cuando se produce en exceso es una causa de diarrea, al igual que cuando las bacterias producen en exceso otro neurotransmisor, la acetilcolina.

La manera en la que la microbiota va a influir indirectamente sobre los neurotransmisores es produciendo una deficiencia de los sustratos que necesita el cerebro para formar estos mensajeros de información.

La prueba que puede hacerse para saber si tenemos microorganismos en el intestino que nos están produciendo sustancias nocivas es un test metagenómico de microbiota intestinal. Podemos sentirnos orgullosos de que España está muy avanzada en esta tecnología.

Cuando la microbiota está alterada en niños con TDAH, ¿es verdad que cuando se restablece la flora (en la medida de lo posible), hay una mejoría en los síntomas, y lo sniños están más presentes en el aula, más concentrados, menos inquietos?

Efectivamente, es posible obtener buenos resultados tan sólo corrigiendo las alteraciones que detectamos en la microbiota, antes siquiera de comenzar a dar suplementos específicos para los trastornos del neurodesarrollo. Estos niños pueden concentrarse mejor en sus clases y mantener la atención durante más tiempo, y a la vez que están menos inquietos.

Pero esta fuerte conexión entre intestino-microbiota y cerebro también la estamos viendo en adultos a los que tratamos su microbiota por otras razones, como podría ser por una enfermedad autoinmune, y nos dicen que una de las primeras cosas en las que notan mejoraría es que dejan de tener neblina mental.

Pero con la alimentación, ¿no debería ser suficiente? ¿Cuáles son los alimentos que deberían incluir en la dieta de estos niños?

La dieta suele ser suficiente, si conseguimos que el niño acepte comer suficiente cantidad de alimentos que son imprescindibles, como el pescado pequeño azul y las legumbres.

Los alimentos más importantes que habría que seleccionar son los que aportan más cantidad de DHA y EPA (grasas omega 3), zinc, selenio, magnesio, hierro, vitamina B6 y vitamina D. Y dentro de los aminoácidos los más importantes son la taurina, la carnitina, la carnosina y la fosfatidilserina.

Todos estos nutrientes que he nombrado han demostrado mejorar la conducta en el TDAH y se pueden aportar seleccionando bien los alimentos que los contienen. Aunque hay algunos nutrientes, como la vitamina D, que no vamos a poder alcanzar niveles óptimos que nos permitan tener beneficios extra a través de la dieta .

¿Qué tipo de análisis es necesario realizar para entender qué es lo que necesita el niño, en concreto?

Con los análisis de sangre se puede saber, en general, cómo está el estado nutricional del menor, aunque tienen sus limitaciones puesto que no nos permiten evaluar si tenemos suficiente cantidad de todas las vitaminas y minerales ya que hay algunos micronutrientes cuyos depósitos en el cuerpo no se ven reflejados por las concentraciones que hay en la sangre.

¿Exactamente, qué es lo que hay que evitar?

Es importante reducir al máximo elconsumo de azúcares refinados, es decir, los azúcares que se añaden a los alimentos y que no forman parte normal de ellos. Los azúcares pueden agravar la inflamación del cerebro. Además de que los alimentos refinados carecen de nutrientes importantes. También se deben evitar las grasas saturadas, como las de los embutidos, y las procesadas de los alimentos industriales. Sería recomendable que no se cocine con aceites ricos en omega 6, como el de aceite de girasol, porque se ha demostrado que las personas con TDAH pueden tener menos cantidad de una enzima que se llama delta-d-desaturasa.

Esta enzima ayuda a convertir la grasa vegetal omega 3, como la que se encuentra en las semillas de lino, sésamo o en las nueces, en una forma específica de omega 3, el EPA, que es esencial para reducir los síntomas de TDAH. Cuando se toman alimentos altos en omega 6, compiten por la utilización de esta enzima, de modo que se va a formar aún menos DHA y EPA por lo que el cerebro se va a ver impedido para funcionar bien.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta en la alimentación de estos niños es que es fundamental evitar la exposición a pesticidas y se debe elegir siempre que sea posible alimentos ecológicos y si no lo son, deben lavarse muy bien. El problema que tienen es que interrumpen la acetilcolina, que es un neurotransmisor necesario para que se pueda pensar con claridad, y se ha asociado la contaminación con pesticidas con un aumento de los síntomas de TDAH.

Otra cosa que es de suma importancia es evitar el consumo de los alimentos contaminados con metales pesados, como el mercurio y el plomo.

¿De qué nutrientes, como vitaminas y minerales, suelen tener déficit estos menores?

Entre los micronutrientes que suelen tener más bajos, resalto la vitamina D, puesto que es muy relevante en el desarrollo de trastornos neurológicos, no sólo en TDAH, sino también en otros como autismo, depresión y esquizofrenia. También el magnesio, ya que se ha demostrado que interactúa con muchos receptores de neurotransmisores que están involucrados en el TDAH, como receptores de serotonina, noradrenalina y dopamina. Otros minerales que se asocian con el metabolismo de la dopamina y que suelen tener déficit son el zinc y el hierro.

¿Qué necesita el cerebro de estos niños? ¿Cuándo hay que suplementar y con qué?

Solo si no se comiera suficiente pescado azul (que debe ser pequeño para que no tenga tanto mercurio), se debería suplementar con Omega 3, específicamente EPA y DHA.

Es frecuente que el TDAH se acompañe del síndrome de piernas inquietas, y suele mejorar con la suplementación con hierro. La vitamina B6, es crucial para los neurotransmisores que se relacionan con el TDAH, y se ha visto en estudios como las enzimas que dependen de esta vitamina para funcionar bien, pueden estar muy alteradas en personas que tienen este trastorno, y esto puede dar lugar a una disminución de la producción de dopamina y noradrenalina.

La suplementación con piridoxal-5-fosfato, que es la forma adecuada en la que se debería suplementar la vitamina B6, puede normalizar el comportamiento siempre y cuando este se haya producido por la alteración del metabolismo de esta vitamina.

Por otra parte, la vitamina B6 tiene la función de metilar, y esta función es frecuente que esté alterada en el TDAH, puesto que hay más prevalencia de la alteración de alguno de los tres genes que intervienen en el metabolismo de la metilación. Por eso la recomendación es que se analice en sangre la homocisteína, ya que cuando se metila mal se eleva esta sustancia que se asocia con el daño cardiovascular e incluso con el alzheimer. Y el tratamiento sería con las vitaminas B6, B9 y B12 en sus formas ya metiladas (activas).

Por otro lado estaría la suplementación con zinc que, en personas con TDAH que tenían previamente deficiencia de este mineral, puede mejorar bastante la atención, hiperactividad e impulsividad.

En un metaanálisis del 2019 se concluyó que existe una relación inversa entre la deficiencia de magnesio en la sangre y el TDAH. Por eso a las mayoría de personas con este trastorno les podría venir bien tomar un suplemento que contenga entre 100 y 350 mg durante al menos unas 12 semanas, aunque la cantidad va a depender de la forma en la que se tome el magnesio ya que hay algunas formas que apenas se absorben y por eso incluso pueden producir diarrea.

Respecto a los aminoácidos y otros componentes de alimentos proteicos, los más importantes son la taurina, carnitina, fosfatidilserina y carnosina. En un estudio se ha observado como altas dosis de taurina reducen el comportamiento hiperactivo, probablemente a través de una modulación de varias vías del sistema inmunitario. Además, la taurina tiene un efecto protector en el cerebro. La carnitina también parece que ayuda a reducir la hiperactividad y la impulsividad, aunque los estudios no son tan concluyentes ni están tan claros sus beneficios, así que no es una prioridad en el tratamiento dietético del TDAH. Lo que sí que tiene evidencia científica de que funciona es la fosfatidilserina. Se ha demostrado que puede mejorar significativamente los síntomas del TDAH y también la memoria auditiva a corto plazo en estos niños. Por tanto, la suplementación con este fosfolípido se puede considerar como una estrategia nutricional segura y natural para mejorar el rendimiento mental de los niños pequeños que padecen TDAH.

Respecto a la L-carnosina, se le considera beneficioso para personas con este trastorno porque se acumula en el córtex subfrontal y puede mejorar la función de los lóbulos frontales de estas personas. Además se le atribuyen propiedades neuroprotectoras, antioxidantes y anticonvulsivantes.

Has comentado suplementos basados en nutrientes que contienen los alimentos. ¿Se están estudiando suplementos basados en plantas que se pueden utilizar en el tratamiento de este trastorno?

Sí. En concreto, el pycnogenol, que es un extracto de la corteza del pino francés que destaca por su elevado contenido en polifenoles con potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y que podría ayudar en el TDAH al reducir el daño oxidativo y mejorar el estado neuroquímico.

Más conocido es el uso de la bacopa monnieri, queayuda a mejorar el aprendizaje en adultos, y se cree que también podría hacerlo en niños y adolescentes, aunque no hay suficiente estudios en niños como para estar seguros de su eficacia.

Por otro lado, se están estudiando los efectos de la L-Teanina, que es un aminoácido que proviene del té verde. En general, tiene la capacidad de inducir la relajación, reducir el estrés y la ansiedad, además de mejorar los síntomas depresivos al influir en varios neurotransmisores asociados al ciclo sueño-vigilia. Y en el caso específico de niños con TDAH, podría actuar sobre su control inhibitorio, ayudando a disminuir la impulsividad.

La L-teanina, la cafeína y su combinación ayudan a mantener la concentración durante más tiempo y parece que mejoran el rendimiento cognitivo general en niños con este trastorno, posiblemente gracias a que ayudan a disminuir la abstracción mental cuando hacen un esfuerzo por poner atención.

Hay muchos niños que desarrollan problemas de sueño después de comenzar a medicarse. ¿Hay alguna manera natural de ayudarles a contrarrestar este efecto secundario?

Efectivamente, los medicamentos utilizados pueden dificultar o retrasar la conciliación del sueño, lo que es especialmente grave en estos niños porque podría agravar los síntomas nucleares del TDAH (inantención, hiperactividad, dificultad con las funciones ejecutivas...). En un metaanálisis se ha demostrado que la melatonina disminuye la latencia del sueño (el tiempo que tarda uno en dormirse), aumenta el tiempo total y mejora la calidad del sueño tanto en niños como en adultos.

A diferencia de la mayoría de fármacos que se utilizan para dormir, la melatonina tiene la ventaja de que no tiene apenas riesgo de crear dependencia, no se asocia a habituación, que quiere decir que cada vez sería necesario dosis más elevadas para tener el mismo efecto, y no produce resaca farmacológica, que es el malestar que se tiene a la mañana siguiente después de tomar algunos somníferos. En niños que desarrollan problemas de sueño después de comenzar el tratamiento médico, la melatonina puede ser un tratamiento efectivo y seguro. Incluso dosis bajas de 1 mg son capaces de incrementar la duración del sueño en niños y adolescentes con TDAH que están recibiendo tratamiento con psicoestimulantes.