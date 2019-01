«La fórmula para adelgazar no es solo comer menos y quemar más»

Carlota Fominaya

Adelgazar. Son muchas las personas que empiezan el nuevo año con el mismo propósito: perder peso, pero, ¿qué es lo primero que debemos cambiar para empezar a adelgazar en 2019? La doctora María Amaro, creadora del «Método Amaro para adelgazamiento», es muy clara al respecto: lo primero para conseguir un objetivo siempre es quererlo y poner todas nuestras fuerzas en conseguirlo. En este sentido, aconseja pasar del simple deseo a la acción y que una de nuestras frases del 2019 sea «¡hazlo no lo intentes!». «Es fundamental para el éxito de una dieta mantener un pensamiento positivo, para ello hay que marcarse metas objetivas y premiarte cada vez que consignas un logro», apunta Amaro. Y añade que en este punto sería muy importante «tener ayuda de un profesional».

Porque una cosa es la actitud, y otra, la respuesta de cada uno hacia una dieta. «Es verdad que para conseguir nuestros objetivos se pueden hacer muchas más cosas, pero por poner un ejemplo, no todo el mundo tiene la misma tasa metabólica. Esto va a marcar la diferencia en conseguir nuestro objetivo o en abandonar como ocurre en en la gran mayoría de los regímenes».

El segundo punto para conseguir adelgazar, y además no recuperar el peso perdido, prosigue Amaro, «es que esta dieta sea saludable, efectiva, sana y no ponga en peligro nuestra salud, es que nos pongamos en manos de un médico. Solo tenemos un cuerpo y éste viene sin repuestos ¡cuidalo!».

¿Ya habéis acabado con la lista de propósitos para 2019? !Pues ahora a lograrlos! ¡Feliz año a todos! pic.twitter.com/FXvfmHWXRb — Dra. Maria Amaro (@MetodoAmaro) 1 de enero de 2019

«Estar a dieta no significa comer mal»

Una vez decidido que vamos a hacer una dieta, continua esta doctora, «tenemos que considerar que este es nuestro objetivo y por ello vamos a hacerlo con cariño. ¿Qué quiero decir con esto? Que estar a dieta no implica comer mal, ni eliminar ningún grupo alimenticio. Es más, si estas bajo un buen método para bajar de peso es probable que comas mas y mejor que antes de ponerte a dieta. Está demostrado que es importante la elaboración de los platos, comemos con la vista luego un plato apetecible aunque estemos a dieta no te sabrá a gloria».

Por otro lado, añade, «está archidemostrado que comer en platos más pequeños puede ayudar a reducir el consumo de hasta un 22% menos de calorías, teniendo el mismo grado de satisfacción que si hubiéramos comido en un plato grande».

Para perder peso, vigila el color del plato

Para Amaro, no solo influye el tamaño del plato. «Numerosos estudios demuestran el color del mismo también influyen en la ración que vamos a ingerir. Por ejemplo el azul según muchos estudios hace que la comida parezca menos apetecible, en cambio comer en un plato rojo o amarillo provocan mayor apetito», explica.

De esta forma, «si comemos en el plato adecuado, en el tamaño adecuado, una comida rica, y esta tardamos en comerla más de 20 minutos, conseguiremos el objetivo, que es estar saciados, porque la sensación de saciedad aparece a los 20 minutos gracias a la proteína Leptina. Si comemos más deprisa comeremos más cantidad de la necesaria. De ahí que los médicos insistamos tanto en masticar y degustar la comida. Se trata de que el cerebro avise de que el estómago está lleno antes de que sea demasiado tarde y sigamos comiendo sin necesidad».

¿Solo diez minutos de ejercicio al día?

Ya sabemos cuál es nuestro objetivo, cómo comer, en qué cantidad... Pero no debemos olvidarnos nunca del ejercicio. «Es fundamental para poder conseguir el objetivo. El deporte será adaptado a cada persona, patología, edad y sobre todo sus gustos. Todos debemos hacer algo de ejercicio, aunque sea solo diez minutos al día, pero es importantísimo que lo que hagamos nos guste porque si no, no será mantenido en el tiempo. Es importante empezar de forma progresiva para no perder la motivación y vale cualquiera: caminar, trotar, correr elíptica...».

¿Solo diez minutos de ejercicio al día son suficientes? «La respuesta es sí, pero siempre y cuando aporten tres elementos fundamentales: intensidad, fuerza (ahí valdría hacer alguna sentadilla por ejemplo) y caminar mínimo 3.000 pasos», asegura esta doctora. ¿Cuál es el principal beneficio de esto? «Que no solo requiere poco tiempo, tampoco se necesita nada de material, lo que nos va a permitir sacar 10 minutos de nuestra vida y ver cómo vamos quemando nuestras grasas mejorando el aspecto de nuestro cuerpo».

Muchas veces, insiste esta profesional, «no es tan importante el tiempo, si no lo persistentes y ordenados que seamos a la hora de aplicar las rutinas. Está demostrado ser más importante la intensidad del ejercicio (se aprecian cambios metabólicos en nuestro cuerpo mas rápido), que un tiempo excesivo a una intensidad inapreciable. Pero cada individuo es diferente, teniendo en cuenta que el nivel de intensidad es diferente para cada individuo (edad, sexo, mesoforma, antecedentes, etc)».

Otro punto fundamental para cumplir el objetivo y no recuperar los kilos que se pierdan es dormir un mínimo de seis - siete horas. «Los problemas de insomnio pueden provocar un aumento de peso solo con mejorar la calidad de tu sueño perderás peso. Cuando tenemos un sueño de baja calidad, nuestro cuerpo genera en exceso cortisol, el cual está está ligado con el estrés crónico y la obesidad, sin contar que nuestra hormona reparadora (hormona de crecimiento) no tiene tiempo suficiente para realizar su tarea en el sueño», concluye Amaro.

