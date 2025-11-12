Suscribete a
Parto humanizado: en qué fijarse para elegir el mejor hospital para dar a luz a tu bebé

Una ginecóloga y una pediatra explican cómo dar respuesta a las preocupaciones principales de una pareja cuando va a tener un hijo

Laura Peraita

Madrid

Cuando una pareja espera en una cuenta atrás el nacimiento de su hijo, son muchas las incognitas que se les presentan a las que necesitan dar una respuesta certera que les aporte la seguridad necesaria para tener un buen parto y saber que su ... hijo viene al mundo en las mejores manos. Según Ana Virseda, jefe de servicio de Ginecología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela la elección del centro hospitalario debe basarse en la seguridad clínica, la calidad asistencial y el enfoque humanizado del parto. «Es fundamental valorar la disponibilidad de un equipo multidisciplinar (ginecólogos, matronas, anestesistas, pediatras), la capacidad del centro de atender sus preferencias, la posibilidad de acompañamiento continuo, las tasas de intervencionismo, la atención al parto fisiológico o, cuando existan complicaciones, la existencia de protocolos de parto respetado. También debe tenerse en cuenta las instalaciones (salas de parto integrales, UCIN, etc.) y la reputación del servicio de obstetricia y neonatología, más que la cercanía del centro».

Sobre el autor Laura Peraita

En ABC desde 1994 como periodista de formación, empresa, motor. Desde 2011 al frente de ABC Familia, donde escribo y modero debates de lo más importante en la vida: nuestros peques, parejas y mayores.

Laura Peraita

