¿Tu hijo tiene insomnio, pesadillas o rechazo a dormir solo? La relación de ida y vuelta entre el sueño y el acoso

Los niños que sufren bullying tienen entre dos y tres veces más riesgo de sufrir trastornos del sueño

Una generación sin sueño: los adolescentes ya no duermen lo suficiente

Carlota Fominaya

Madrid

«Si hay bullying, el sueño funciona como un sistema de alarma. Los niños, especialmente los más pequeños, pueden tener dificultades para verbalizar el acoso o el miedo que sienten, pero su cuerpo y su fisiología reaccionan al estrés. Si lo ignoras, es como si ... no haces caso a la alarma de casa: te entran a robar», explica María José Arostegui, como indica María José Aróstegui, psicóloga y miembro del grupo de trabajo de Insomnio de la Sociedad Española de Sueño (SES).

