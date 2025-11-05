Suscríbete a
ABC Premium

Jesús Álvarez: «El 'son cosas de niños' propicia que el bullying crezca como un cáncer»

El periodista y escritor trata el acoso escolar en su nueva obra, 'La Escoba de Dios'

Jesús Álvarez posa en la casa de ABC con su nueva novela
Jesús Álvarez posa en la casa de ABC con su nueva novela Raúl Doblado
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El periodista y escritor sevillano Jesús Álvarez acaba de publicar «La escoba de Dios», una novela que gira en torno al bullying y a los peligros que entraña la tecnología. Se trata de su cuarto libro tras «El ingeniero que no ... sabía bailar», la biografía de Hugo Galera y «Ni héroes ni mártires», que documentó la primera ola de la pandemia en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Álvarez publica una entrevista semanal en ABC de Sevilla, donde ha desarrollado casi toda su carrera profesional, y dirige actualmente en Canal Sur Radio la sección Genio Andaluz, dedicada a la salud y la investigación en Andalucía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app