Cuando el que te acosa es el colegio: «Fueron a por mi hija por señalar a las agresoras»

La vida de Mónica M. Acero-Riesgo cambió cuando una de sus mejores amigas terminó por marcharse de su colegio por culpa del presunto acoso escolar que había sufrido durante meses. «Eres una vergüenza para la raza humana» o «vete a Júpiter y ... a ver si te mueres por el camino» son un ejemplo de los cientos de mensajes que recibió la amiga de Mónica, de origen indio, por parte de dos compañeras de clase. «Era Navidad, nos dijo que se iba a vivir a Inglaterra y después nos enseñó los mensajes de WhatsApp, que eran muchísimos. La habíamos notado rara, pero no nos imaginábamos que era por eso. Fue horrible», recuerda hoy Mónica a ABC, a punto de cumplir la mayoría de edad.

Llegó el mes de enero y esta joven, que por entonces era una niña de 13 años, no daba crédito al observar a diario cómo las dos acosadoras de su amiga habían salido impunes. «Iban de chulitas, estaban orgullosas de lo que habían hecho», cuenta. Mónica, «esperanzada», acudió a su tutora con todos los mensajes que demostraban el 'bullying' que había sufrido su amiga para que el colegio tomara cartas en el asunto y sancionara a las dos compañeras autoras de los insultos.

Pero la tutora se limitó a advertir a Mónica de que dejara aquel tema. «Su padre y yo, al enterarnos, le aconsejamos a nuestra hija que lo hablara con la jefa de Estudios del centro», señala Diana Acero-Riesgo a este diario. Pero la respuesta del British Council en Pozuelo de Alarcón (Madrid) se caracterizó por la pasividad, se impuso una especie de pacto de silencio en torno a unos hechos graves. «Nunca reconocieron que aquello había sido acoso, sino algo puntual por lo que aquellas niñas ya habían sido castigadas. Pero lo más indignante fue que, desde aquel momento, fueron a por mi hija por señalar a las agresoras, por no callarse ante una injusticia», relata aún emocionada Diana, su madre.

Fue entonces cuando empezó el calvario de Mónica que, a pesar de su edad, siguió denunciando lo que le había sucedido a su amiga. «Creía que el colegio y mis profesores me iban a apoyar, porque yo estaba intentando hacer las cosas bien. Pero no lo hicieron. Llegaba todos los días a casa llorando, muy triste y muy frustrada». Mónica había sido siempre una alumna responsable y tranquila que no daba problemas en clase, pero en aquellos meses se volvió habitual que la echaran del aula incluso en mitad de un examen o que llamaran a sus padres para tener una reunión urgente. Este diario ha podido acceder a los audios de algunas de esas reuniones en las que la cúpula directiva del colegio reconoce que la niña «está triste por lo que ha pasado» y dicen temer que se cree un «mal ambiente» en clase con las otras dos compañeras. «Nos dejaron claro que Mónica les molestaba», resume su madre, que explica que en todas sus actuaciones, el centro se mostraba partidario de dejar atrás lo sucedido.

«Lo que ocurrió aquel curso fue tremendo. Hubo órdenes directas de la dirección del centro al claustro de profesores que nos prohibían hablar del tema», asegura a ABC una docente del British Council que aquel año dio clases a las implicadas y que prefiere no identificarse. «Yo conocía a las estudiantes desde pequeñitas y lo que si es cierto es que las dos acosadoras eran las típicas líderes de la clase, que siempre habían sido unas maleducadas. Mónica era mucho más independiente y también más respetuosa», cuenta esta profesora. La niña llegó a ser expulsada en ese curso hasta en dos ocasiones del centro y en una semana la sacaron del aula hasta 15 veces. «Trataron de darle la vuelta a la tortilla y decían que si Mónica miraba mal a las acosadoras o que si les lanzaba fuerte el balón en la clase de Educación Física», afirma su madre.

Según relata su familia, Mónica empezó entonces a tener problemas serios con la comida y el sueño producto del estrés y fue cuando sus padres decidieron que lo mejor sería que su hija no volviera al colegio al curso siguiente. Este diario ha tenido acceso a un informe médico datado en abril de aquel año en el que se le diagnosticaba anorexia nerviosa a la niña, que llegó a perder un 15% de su peso corporal.

De hecho, se vincula el trastorno de conducta alimentaria con «acontecimientos adversos sucedidos en el colegio». En mayo, el hospital recomienda que Mónica acuda diariamente al hospital y terminan por ingresarla hasta el mes de junio, cuando se indica que puede seguir con tratamiento ambulatorio. En octubre, ya en el nuevo colegio, un último informe clínico refiere que «Mónica ya había recuperado peso». ABC también ha podido consultar el historial clínico de la menor, en el que no figuran trastornos del estilo con anterioridad.

Estos informes médicos se han presentado en el juicio que comenzó el pasado mes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, en el que se tratará de dilucidar si la fundación British Council, así como cuatro de sus profesores, actuaron de manera negligente con la alumna y, por tanto, si tienen o no responsabilidad civil. Este diario se ha puesto en contacto con el centro, que responde: «Sobre el procedimiento judicial al que hace referencia, el British Council y su personal han actuado siempre conforme a los protocolos establecidos y en colaboración con las autoridades competentes».

Mónica está esperanzada con que, al fin, «la verdad gane». «Para mí es importante este juicio. Nunca me han pedido perdón». Hoy, en el último curso antes de la universidad, esta joven tiene claro que estudiará Derecho para defender a quien lo necesita. Lo lleva haciendo desde niña.