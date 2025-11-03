Suscribete a
Cuando el que te acosa es el colegio: «Fueron a por mi hija por señalar a las agresoras»

Ya ha comenzado el juicio civil en el que se dirimirá si un elitista centro británico en Madrid obró de manera negligente. El colegio asegura que «actuó conforme a los protocolos y en colaboración con las autoridades»

A la izquierda, Mónica M. Acero-Riesgo coge a su madre Diana de la mano. Detrás, la fachada del British Council en Pozuelo de Alarcón (Madrid)
A la izquierda, Mónica M. Acero-Riesgo coge a su madre Diana de la mano. Detrás, la fachada del British Council en Pozuelo de Alarcón (Madrid) ISABEL PERMUY
Beatriz L. Echazarreta

La vida de Mónica M. Acero-Riesgo cambió cuando una de sus mejores amigas terminó por marcharse de su colegio por culpa del presunto acoso escolar que había sufrido durante meses. «Eres una vergüenza para la raza humana» o «vete a Júpiter y ... a ver si te mueres por el camino» son un ejemplo de los cientos de mensajes que recibió la amiga de Mónica, de origen indio, por parte de dos compañeras de clase. «Era Navidad, nos dijo que se iba a vivir a Inglaterra y después nos enseñó los mensajes de WhatsApp, que eran muchísimos. La habíamos notado rara, pero no nos imaginábamos que era por eso. Fue horrible», recuerda hoy Mónica a ABC, a punto de cumplir la mayoría de edad.

