Paula Leitón: De ganar un oro olímpico a luchar contra la gordofobia y enseñar autoestima a los niños

Paula Leitón mide 1,88 metros y pesa 96 kilos. Es una de las mejores boyas del waterpolo mundial. Con la selección española ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y, a cambio, recibió una ráfaga de insultos y ... comentarios sobre su físico, a los que respondió con su ya famosa frase: «tengo la espalda lo suficientemente ancha como para que me resbalen los comentarios».

Ella sufrió acoso debido a su peso y lo combatió ignorando los comentarios que le hacían llegar. «Para mí lo importante era celebrar ese oro y hacerlo con la gente que quería».

Pero, ¿cuántas niñas y adolescentes escuchan esas burlas cada día? ¿Qué efecto podría tener en ellas? «XXL», su libro, es la historia de esta joven, un viaje de su vida hasta hoy para inspirar a niños, jóvenes, padres, educadores y todos aquellos que crean que el acoso no cabe en nuestro futuro.

La entrevista tiene lugar un miércoles, que son los días que esta deportista olímpica se guarda para atender a todo lo que no sea los entrenamientos. La gestión de su tiempo es otro de los aprendizajes que el deporte le ha dejado, además de la perseverancia, la resiliencia, o esa ejemplar seguridad en sí misma. La autoestima, asegura, es «un poco el reflejo del ambiente en el que creces». Ella recuerda haber sido 'grande' desde pequeñita. «Me venía de serie, siempre estaba fuera de percentil», rememora.

Aunque sí hubo un momento en el que fue consciente, que ella estima alrededor de los seis años. «Entonces ya era mucho más alta que mis compañeras. Pero no dos centímetros, sino dos palmos… Siempre he sido muy grande. A los diez, cuando era alevín, ya era tan alta como mi entrenador». Nunca le afectó. «Mi familia tuvo un papel fundamental en esto. Mi madre siempre me decía: este es el cuerpo que tienes, aprende a quererlo y a cuidarlo».

Empatía en la familia

A su juicio, también es un trabajo de los padres inculcar empatía. «Ellos son nuestros referentes. A mí me dijeron: 'si no te gusta que te digan cosas, como que 'eres más grande', tú tampoco lo hagas'. No me atrevo a juzgar. Siempre me han enseñado a pensar mucho en que lo que hago, o lo que pienso, puede afectar a los demás». Por eso, insiste: «¿Qué pasaría si esos comentarios los recibiera una niña sin la madurez que tenía Paula en ese momento? La sociedad critica muy alegremente, sin pensar en el impacto que pueden tener ciertos comentarios en una niña que todavía no tiene su personalidad formada. Estamos acostumbrados a decir lo que pensamos en redes sociales y a que no pasa nada, pero eso no va así.Este tipo de actos tienen consecuencias. Ponte que llego a escuchar todo lo que me dijeron cuando tenía doce años, sin la madurez de ahora. ¿Cómo me lo hubiera tomado, justo cuando tenía que dar el paso de entrar en profesionales? A lo mejor ahora tendría un complejo por mi cuerpo y no hubiera seguido en el waterpolo, ni mucho menos logrado el oro olímpico».

De ahí que su recomendación a los jóvenes sea que, «antes de decir cualquier barbaridad desde el anonimato que proporciona un teclado, en concreto sobre la alimentación, por ejemplo, hagan un poco de introspección y valoren cómo lo puede estar pasando esa persona... Y tengan en cuenta que, quizás, esas palabras pueden destruir a un niño que está formando su personalidad, o le pueden generar un trastorno alimentario, cosa que, por desgracia, está a la orden del día».

Hábitos saludables

Hoy Leitón forma parte también del proyecto educativo 'Alimentando el futuro de una generación', del grupo Aramark, a través del cual ella y otros diez deportistas de élite promueven una alimentación equilibrada en los comedores escolares, así como la práctica regular del deporte y sus valores como base para el desarrollo de hábitos saludables. En las charlas que imparte, concluye, «les explico mi historia, cómo fueron mis inicios en el waterpolo, cómo me enamoré de este deporte y cómo, después de muchísimo esfuerzo y sacrificio, y gracias precisamente a mi cuerpo, llegué a cumplir mi sueño. Les hablo de que hay que practicar deporte para ser saludables, para poder crear círculos de amistades en otro sitio y aprender valores como el compromiso, la empatía, el trabajo en equipo… Además de muchísimas cosas que ayudan a formarte como persona».

En la actualidad, Leitón sigue entrenando de lunes a viernes, además de estar en la recta final de Educación Primaria. «Es verdad que ahora en estos estudios –reconoce–, se está inculcando gestión emocional, pero queda todavía mucho por hacer. A los docentes les falta mucho por saber respecto al bullying escolar. Todavía hoy es la víctima la que se tiene que ir del colegio, después de haber pasado por un calvario. En los centros te dicen: «Si no estás bien, busca otro círculo, cuando realmente es el acosador la persona que debería irse». Leiton reconoce que no sufrió bullying escolar, pero sí ataques y presión por la estética después. «Por eso animo a los pequeños a quererse a uno mismo y comprender, por ejemplo, que la diversidad de cuerpos existe. Y esto es lo bueno: que cada uno sea como es, diferente, y eso está bien».