Suscribete a
ABC Premium

Paula Leitón: De ganar un oro olímpico a luchar contra la gordofobia y enseñar autoestima a los niños

Cuando la victoria se convierte en activismo: la historia de una deportista de élite que desafía los estereotipos y promueve la salud integral

Este es el tipo de cosas que hacen las familias que crían hijos con buena autoestima

Paula Leitón: De ganar un oro olímpico a luchar contra la gordofobia y enseñar autoestima a los niños
ABC
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Paula Leitón mide 1,88 metros y pesa 96 kilos. Es una de las mejores boyas del waterpolo mundial. Con la selección española ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y, a cambio, recibió una ráfaga de insultos y ... comentarios sobre su físico, a los que respondió con su ya famosa frase: «tengo la espalda lo suficientemente ancha como para que me resbalen los comentarios».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app