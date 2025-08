Las últimas tendencias en gafas de sol: marcas y modelos que triunfan este verano

Aunque las gafas de sol se usan durante todo el año, es sin duda en verano cuando ganan protagonismo. Los días se alargan, las actividades en exterior se multiplican y las vacaciones invitan a pasar más tiempo al aire libre y expuestos a ... la luz intensa. España destaca por su gran cantidad de horas de sol al año. Esta abundante luminosidad, sumada a la altitud de buena parte del territorio, favorece que la radiación ultravioleta sea de mayor intensidad. Durante el verano, no es raro que se alcancen niveles de radiación UV considerados «muy altos» o incluso «extremos», lo que incrementa el riesgo de sufrir afecciones oculares. «Al igual que protegemos la piel del sol con cremas solares, debemos tomar conciencia de proteger también los ojos, que son especialmente sensibles a la radiación solar», explica Fabio Delgado, director óptico de Cottet.

Un estudio del Consejo General de Ópticos- Optometristas de España indica que los problemas oculares aumentan un 25% durante los meses de verano. El uso de gafas de sol homologadas con filtros adecuados además de gorros o viseras son medidas recomendadas para preservar la salud de ojos y oídos durante esta época del año. Utilizarlas de forma responsable ayudará a proteger los ojos y a disfrutar de una visión clara y cuidada durante los días soleados. Hacerlo además conociendo las últimas tendencias del sector aportará a los estilismos veraniegos un toque muy especial.

En tendencia

Anna Wintour, Keira Knightley y Nicole Kidman con gafas de sol en la final de Wimbledon 2025 Gtres

Eventos de renombre como Wimbledon o algunas de las pasarelas de moda más mediáticas son claro reflejo de las últimas tendencias en gafas de sol. Desde la firma Julia Backer diferencian hasta cinco tendencias diferentes. Minimalismo neutro con monturas ligeras, líneas puras y materiales translúcidos; Dramatismo chic con diseños con siluetas rotundas, acabados lujosos y el negro como protagonista; Sporty Tech con inspiración deportiva, contrastes de color y un estilo más aventurero; Couture Retro con formas setenteras, efecto carey, lentes degradadas y tonos cálidos evocando iconos como Jackie O o Lauren Hutton; y por último, el Efecto glow con gafas con cristales tintados en lavanda, mantequilla o verde pálido que iluminan el rostro y conectan con el «dopamine dressing» de la moda actual.

Modelos de Just Cavalli (189€), Loewe (320€) y Philipp Plein Sport (289€) D.R.

«Las gafas tipo Aviador de los años 70 sobredimensionadas con lentes de colores; un cat-eye (ojo de gato) muy romántico; o el tipo wrap deportivo con aire futurista, no precisamente para hacer deporte», son algunas de las que más se ven en la calle tal y como cuenta la experta en moda Anitta Ruiz. Entre los modelos más destacados de las grandes marcas, Ruiz tiene claro que algunas como las Ray Ban Wayfarer son un básico de armario, esta temporada las encontramos reinventadas con la patilla más ancha y en carey. Otras como las Paula's Ibiza de Loewe o las Medusa Biggie de Versace también son éxito en ventas, tal y como cuenta la experta.

A la hora de elegir

Modelos de la colección de MÓ en colaboración con Maison Matcha y con Only You D.R.

Es importante comprobar que cumplen con los estándares de protección contra la radiación ultravioleta, contra los rayos UVA y UVB, bloqueando al menos el 95% de los rayos UV. En Alain Afflelou recomiendan también escoger el color de la lente en función de las necesidades, «las marrones son ideales para los deportes al aire libre, las verdes para deportes náuticos y las azules para reducir deslumbramientos», cuentan. Al elegir el filtro, las lentes se clasifican del 0 al 4 según la cantidad de luz que filtran: «para uso cotidiano urbano se recomiendan filtros de categoría 0, 1 y 2. En cuanto a actividades de todo tipo, la categoría 3 es la más habitual. Para el mar o la montaña, conviene usar los filtros más altos o polarizadas», explican desde la marca óptica. Apostar por materiales ligeros para una mayor comodidad y por diseños con montura más ancha para una mayor protección ocular son otras de sus recomendaciones.

Gafas de sol de la marca Julia Backer D.R.

Además, hay que saber que las gafas no son eternas y que los expertos coinciden en la necesidad de renovarlas debido a que con el uso y el paso del tiempo pierden efectividad en la protección. «No hay una frecuencia exacta. El uso continuado, la exposición al sol, el calor y los arañazos pueden ir degradando las lentes de tus gafas de sol. Por eso, se aconseja revisarlas frecuentemente, especialmente si se exponen al agua del mar, la piscina o altas temperaturas», cuenta Cristina Asensio, Product Manager de Multiópticas. «Con el tiempo y el uso, los filtros UV pueden perder eficacia, especialmente si no se cuidan adecuadamente o si son de baja calidad. La exposición constante al sol, el calor extremo (como dejar las gafas en el coche) o incluso productos químicos pueden deteriorarlos, perdiendo su eficacia».

Comprobar la normativa CE grabada en la gafa, que garantiza que cumple la legislación europea y verificar que ofrecen una visión nítida y sin distorsiones será fundamental. Adquirirlas en establecimientos especializados donde el personal puede asesorar y confirmar la autenticidad y eficacia de la protección solar garantizarán sin duda el éxito de la compra.

Consejos de compra

Más llá de la estética existen otros factores a tener en cuenta a la hora de elegir unas gafas de sol Alain Afflelou

1. Escoger las que tengan protección UV y calidad óptica

2. Escoger el color del lente adecuado a cada necesidad y lentes con tratamiento antirreflejante

3. Hacer la selección por filtro solar

4. Fijarse en que los materiales sean resistentes

5. Fácil acceso a la información del fabricante

6. Procurar una montura ancha para proteger por completo los ojos