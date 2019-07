Robbie Williams contrató seguridad para protegerse de los extraterrestres El cantante, que era adicto a la cocaína, sufrió alucinaciones paranormales

Robbie Williams ha querido compartir uno de los momentos más oscuros de su vida en el podcast «Alien Nation with Jo Wood». Según ha contado, cuando vivía en Londres junto a la que fuera su novia por aquel entonces, tuvo una batalla con las drogas de la que no fue nada fácil escapar. No es la primera vez que el cantante se pronuncia sobre su adicción, pero en esta ocasión ha confesado detalles desconocidos sobre lo que le provocó su problema con los estupefacientes, que le llevó a querer acabar con su vida en más de una ocasión.

Cuando el artista vivía en su piso de Primrose Hill al norte de la capital británica comenzó a «volverse loco». La oscuridad de la casa era constante, comenzó a oír pasos que l e aterraban y entonces perdió la cabeza. En ese momento se encontraba con su expareja, quien creía que los pasos procedían de su abuelo fallecido, pues aseguraba haberle visto en una ocasión tras haber consumido cocaína junto al cantante. «La primera vez que algo se manifestó de forma física fue extraño y oscuro», contó Williams.

El cantante ha querido publicar su historia para los más «escépticos». En su relato recuerda la vez en la que decidió aumentar la seguridad de su casa por miedo a ser atacado por los extraterrestres: «El motivo por el que contraté guardaespaldas las 24 horas del día fue que me daba miedo lo que sucedía a mi alrededor cuando estaba solo. Siempre me ha aterrado la idea de que pudieran intentar ponerse en contacto conmigo porque eso confirmaría su existencia y, por otra parte, si al final resultaba que eran imaginaciones mías, sería aún peor, porque entonces resultaría que todo estaba en mi cabeza».

Además, en la entrevista, Williams ha rememorado también la vez que se le apareció el fantasma de Mama Cass, la integrante de «The Mamas and the Papas» que falleció el 29 de julio de 1974.