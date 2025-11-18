Suscribete a
ABC Premium

El TC mantiene su calendario pese a las prisas de Puigdemont por resolver su caso

Fuentes del tribunal no creen que el informe del abogado general del TJUE altere sus planes, como quiere el prófugo

Puigdemont pide al Constitucional que suspenda su orden de detención tras las conclusiones del abogado general

El presidente del TC,Cándido Conde-Pumpido, con la presidenta Inmaculada Montalbán
El presidente del TC,Cándido Conde-Pumpido, con la presidenta Inmaculada Montalbán
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A pesar de que para la defensa del 'expresident' Carles Puigdemont se trata de un elemento crucial y determinante para resolver su caso, la opinión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía no ... alterará el ritmo de trabajo del Constitucional, que además del recurso del prófugo, tiene aún sobre la mesa decenas de asuntos relacionados con la ley.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app