Suscribete a
ABC Premium

La Fiscalía del TC se opone a levantar la orden de detención de Puigdemont mientras se resuelve su amparo

Asegura que estimar esta medida supondría «un pronunciamiento anticipado» sobre el fondo del recurso: la negativa del Supremo a aplicarle la amnistía

Un «simple temor» a ser detenido o el papel de negociador político que se arroga son cuestiones ajenas a las exigencias de la ley, dice

El Constitucional admite a trámite el amparo de Puigdemont, sobre el que resolverá «en meses»

El 'expresident' de la Generalitat prófugo Carles Puigdemont
El 'expresident' de la Generalitat prófugo Carles Puigdemont
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Fiscalía del Tribunal Constitucional rechaza que se levante la orden de detención del juez Llarena contra Puigdemont mientras el órgano estudia y resuelve su recurso de amparo. Así lo manifiesta el jefe del Ministerio Público ante el TC, Pedro Crespo, en el informe en ... el que se opone a la medida cautelar solicitada por el prófugo al entender no sólo que no se dan los requisitos para adoptarla, pues los argumentos que da son «insuficientes e inidóneos», sino que pronunciarse sobre este aspecto implicaría un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del recurso, que es la impugnación de las resoluciones del Supremo que rechazaron aplicar la amnistía al delito de malversación por el que está procesado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app