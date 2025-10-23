La Fiscalía del TC se opone a levantar la orden de detención de Puigdemont mientras se resuelve su amparo

La Fiscalía del Tribunal Constitucional rechaza que se levante la orden de detención del juez Llarena contra Puigdemont mientras el órgano estudia y resuelve su recurso de amparo. Así lo manifiesta el jefe del Ministerio Público ante el TC, Pedro Crespo, en el informe en ... el que se opone a la medida cautelar solicitada por el prófugo al entender no sólo que no se dan los requisitos para adoptarla, pues los argumentos que da son «insuficientes e inidóneos», sino que pronunciarse sobre este aspecto implicaría un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del recurso, que es la impugnación de las resoluciones del Supremo que rechazaron aplicar la amnistía al delito de malversación por el que está procesado.

En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, el fiscal asegura que, a diferencia de lo que mantiene la defensa de Puigdemont, mantener la orden de suspensión no le causa un «perjuicio irreparable», porque la jurisprudencia constitucional exige que esos perjuicios irreparables sean «reales», y no «futuros, hipotéticos o un simple temor», y que el reestablecimiento en los derechos fundamentales cuya vulneración se denuncia sea tardío, de forma que se impida definitivamente que la restauración del derecho sea efectiva. «Es patente que ninguna de estas circunstancias concurren en este caso (...). Si la suspensión cautelar solicitada por el demandante resultaría descartable incluso en una situación de privación de libertad efectiva, con mayor razón ha de rechazarse cuando ni siquiera se da en este caso ese presupuesto de efectiva y actual restricción del derecho fundamental», dice.

Eso al margen de que «no existe -o al menos no ha hallado esta Fiscalía- una doctrina igualmente consolidada del Tribunal sobre la específica valoración del temor a ser detenido como fundamento de una solicitud de suspensión al amparo del artículo 56 LOTC«. Recuerda, además, que »la pérdida de la finalidad del amparo no puede equipararse a la mayor o menor dificultad, molestia o incomodidad para el recurrente».

«No se acredita en absoluto»

En el escrito en el que Puigdemont solicitaba esta cautelar apelaba a su condición de aforado como diputado del Parlamento de Cataluña y negaba que el Tribunal Supremo careciera de competencia para dictar las resoluciones impugnadas, que el procesado atribuye al TSJ de Cataluña.

Argumentaba, además, que la orden de detención se mantiene «sobre la base de un delito que, conforme a la LOA, ha quedado amnistiado» provocando así la lesión del derecho a la libertad personal con afectación directa del derecho a circular libremente por todo el territorio de la UE.

Reprocha el fiscal a la defensa que no acredite en acredite «en absoluto, como exige la jurisprudencia, que, más allá de la propia interrupción cautelar de una medida, a su vez, cautelar que por ahora no se ha podido hacer efectiva (por su propia decisión), la suspensión que interesa resulte imprescindible para asegurar la finalidad sustancial del amparo«.

Así explica que la decisión de fondo que el procesado espera del TC puede ser satisfactoria -la anulación de las resoluciones judiciales impugnadas- o denegatoria -su confirmación-, «con independencia de que su situación personal penda de una orden de busca y captura, o de que esté efectivamente detenido, preso, en libertad, en España o fuera de sus fronteras». Pese a ello, dice Crespo, el recurrente establece una «coincidencia absoluta» entre el objeto del amparo y la suspensión de la orden. «Es incuestionablemente obvio, por tanto, que acordar la suspensión solicitada equivale a estimar anticipadamente la pretensión de amparo».

Valoraciones políticas, al margen

Además de asegurar que si la detención no está ejecutada «es porque el demandante permanece voluntariamente sustraído» a la acción de la justicia, el fiscal señala que el hecho de que se trate de «una de las figuras más emblemáticas del proceso de negociación política y jurídica en Catalunya» o que esto se produzca en «un contexto de judicialización del conflicto político catalán, donde se discute abiertamente la constitucionalidad de las resoluciones ejecutadas» es algo ajeno a la ponderación que exige la ley a la hora de adoptar o denegar una medida cautelar como la que interesa el recurrente. «Las valoraciones de carácter o sesgo político sobre el contexto o las consecuencias de las resoluciones impugnadas quedan por completo al margen de la cuestión cautelar que en esta pieza se dilucida, e incluso del propio recurso de amparo en el que se inscribe«, sentencia.

El pasado 7 de octubre el Pleno del TC admitió a trámite el recurso de amparo de Puigdemont, Comin y Puig, como hizo anteriormente con el bloque de los ya condenados encabezados por Junqueras, y abrió una pieza separada sobre la medida cautelar solicitada. Es en el marco de esta pieza donde la Fiscalía del TC se pronuncia.