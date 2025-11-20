Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Gobierno confirma que en los próximos días nombrará un nuevo fiscal general del Estado
Directo
Abascal cree que Sánchez será «el primer presidente de la historia en entrar en prisión»

El PP ve a Sánchez «inhabilitado» para seguir tras la condena al fiscal general: «El presidente debe pedir perdón»

Feijóo asegura que "la anomalía" de esta condena "pesará siempre sobre Sánchez"

Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos

Sigue en directo la última hora de la condena del Supremo a García Ortíz y las reacciones

Alberto Núñez Feijóo en el Congreso
Alberto Núñez Feijóo en el Congreso JAIME GARCÍA
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El PP cree que el presidente del Gobierno «debe seguir el camino de su fiscal general», al que el Tribunal Supremo ha condenado por revelación de secretos. Alberto Núñez Feijóo considera que "esta anomalía pesará siempre" sobre el presidente del Gobierno y que ... debe ser Pedro Sánchez el que "pida perdón a los españoles" por "la burda operación política" desatada, mostrando "su respeto" al Tribunal Supremo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app