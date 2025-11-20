El PP ve a Sánchez «inhabilitado» para seguir tras la condena al fiscal general: «El presidente debe pedir perdón»

El PP cree que el presidente del Gobierno «debe seguir el camino de su fiscal general», al que el Tribunal Supremo ha condenado por revelación de secretos. Alberto Núñez Feijóo considera que "esta anomalía pesará siempre" sobre el presidente del Gobierno y que ... debe ser Pedro Sánchez el que "pida perdón a los españoles" por "la burda operación política" desatada, mostrando "su respeto" al Tribunal Supremo.

También su número dos, Miguel Tellado, asegura en un mensaje en sus redes sociales que «la inhabilitación» de Álvaro García Ortiz «inhabilita» también a Sánchez para seguir al frente del Gobierno. El secretario general del partido insiste en la misma idea: el presidente «debe pedir perdón» a los españoles «por perturbar la normalidad democrática» de España.

A la espera de la sentencia, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado a García Ortiz a 7.200 euros de multa y dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. También deberá pagar a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, 10.000 euros de indemnización.

