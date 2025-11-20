Suscribete a
ABC Premium

EDITORIAL

¿Quién le va a pedir perdón a los jueces?

La condena confirma que fue una temeridad del Gobierno mantener al fiscal en su puesto mientras se sentaba en el banquillo, proyectando una penosa imagen de la Justicia y de la separación de poderes en España

Editorial

Editorial

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La condena impuesta por la Sala Segunda del Tribunal a quien era fiscal general del Estado puede calificarse como moderada en su extensión y coherente con el resultado del juicio oral. Una rotunda mayoría de cinco magistrados frente a dos ha considerado que Álvaro ... García Ortiz reveló indebidamente datos confidenciales de la pareja de Díaz Ayuso y le impone dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado, una multa de 7.500 euros y 10.000 euros de indemnización a Alberto González Amador. La Sala ha descartado las penas de cárcel que pedían las acusaciones y limita el mayor reproche punitivo a una inhabilitación para su cargo, que solo será revisable por el TC mediante recurso de amparo. Los magistrados han gestionado con prudencia sus deliberaciones, evitando filtraciones y dando a conocer solo el fallo de la futura sentencia en cuanto se constató que la ponente, la magistrada Susana Polo, optaba por la absolución y se quedaba en manifiesta minoría. El nuevo ponente de la sentencia será el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta. La condena confirma que fue una temeridad del Gobierno mantener al fiscal en su puesto mientras se sentaba en el banquillo, proyectando una penosa y bochornosa imagen de la Justicia y de la separación de poderes en España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app