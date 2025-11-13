Suscribete a
Juicio al fiscal general
La defensa de García Ortiz acusa a González Amador de «haber omitido datos relevantes» para la investigación

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anula una oferta pública de empleo de 100 plazas por la exigencia de saber euskera

La Sala entiende que la convocatoria discrimina a más de la mitad de la población, si bien también pide que se proteja el idioma

El blindaje del euskera alía al PNV y Bildu contra la acción de la Justicia

David Sánchez de Castro

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la anulación de una oferta pública de empleo de la Diputación de Gipuzkoa que convocaba 100 plazas de administrativo al considerar que no se ajustaba a derecho. El motivo: en todas las vacantes se ... exigía conocimiento de euskera, algo que el tribunal entiende que vulnera el principio de igualdad en el acceso a la función pública.

