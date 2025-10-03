Suscribete a
El blindaje del euskera alía al PNV y Bildu contra la acción de la Justicia

El Ejecutivo vasco se fractura con el rechazo del PSE a la reforma de la Ley de Empleo

Los socios vascos del Gobierno resucitan la apuesta por la autodeterminación

A la izquierda el vicelendakari, Mikel Torres (PSE), junto al lendakari, Imanol Pradales (PNV)
A la izquierda el vicelendakari, Mikel Torres (PSE), junto al lendakari, Imanol Pradales (PNV) efe
Gerard Bono

Vitoria

La reforma de la Ley de Empleo del País Vasco, con el pretexto de hacer frente a los tribunales que vienen declarando ilegal el requerimiento del euskera en distintas Ofertas Públicas de Empleo (OPE) por encima del castellano, sigue adelante gracias a una alianza inédita ... en la presente legislatura en la comunidad autónoma. PNV y EH Bildu unieron fuerzas ayer en el Parlamento de Vitoria para sacar adelante dos proposiciones de ley, una por cada partido, con las que tratan de blindar los «perfiles lingüísticos» en la Administración frente a lo que entienden como una «ofensiva judicial». El movimiento supone una fractura en el seno del Ejecutivo autonómico, ante la negativa del Partido Socialista de Euskadi (PSE) a apoyar la reforma de su socio. «La foto de hoy no es bonita», dijo Pau Blasi, el diputado socialista encargado de defender la posición del partido.

