Pradales justifica ante las víctimas la presencia de carteles proetarras en las fiestas del País Vasco

El lendakari Imanol Pradales ha vuelto de sus vacaciones con una pila de asuntos encima de la mesa. Entre ellos, la polémica entorno a los carteles en favor de los presos de ETA, que este verano han copado los recintos festivos de múltiples municipios en ... el País Vasco. «Mi compromiso personal es con todas las victimas. Tenemos que lograr que quienes hoy ponen carteles lo dejen de hacer», ha dicho durante la rueda de prensa posterior al primer consejo de Gobierno tras el parón estival, celebrado en el Palacio de Miramar (San Sebastián).

En la última semana, a las denuncias de las asociaciones de víctimas del terrorismo se sumó la delegada del Gobierno en el País Vasco. La socialista Marisol Garmendia, durante una entrevista en 'El Correo', exigió al Ejecutivo autonómico «tomar cartas en el asunto». Tanto a ella como a organizaciones como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) o la Fundación Fernando Buesa se ha referido Pradales, que ha defendido la postura del Gobierno vasco.

«No podemos perder de vista que el Gobierno cumple siempre con la legislación vigente», ha adelantado a preguntas de los periodistas antes de señalar: «La delegada del Gobierno, las asociaciones de victimas... deberían conocer el criterio del Tribunal Supremo. Establece que no se padece dolo, enaltecimiento ni exaltación y debe haber denuncia previa, para que un juez o una jueza de instrucción de orden a la Ertzaintza para que se retiren los carteles».

Precisamente, esto fue lo que ocurrió en la Semana Grande de Bilbao a raíz de una manifestación convocada por Sare para reclamar la «vuelta a casa» de los presos de la banda terrorista. La AVT presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional pidiendo la cancelación de la marcha, que acabó celebrándose amparada en el derecho a la libre expresión. Eso sí, en su resolución, el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno mandataba a la Dirección General de la Guardia Civil, a la Dirección General de la Policía y al Departamento de Interior del Gobierno del País Vasco adoptar las medidas oportunas para evitar «la realización de actos que pudieran revestir relevancia penal».

La cuestión, ligada al acoso que ejerce la base de la izquierda aberzale sobre las Fuerzas de Seguridad en los recintos festivos, ha sido una de las primeras que ha abordado el lendakari. En referencia a EH Bildu, que ha señalado a la policía autonómica por su despliegue «desproporcionado» después de que se hayan producido agresiones a sus agentes en distintos momentos durante el verano, ha afirmado: «Todas las fuerzas políticas de Euskadi debemos condenar los episodios de violencia y exclusión que han padecido las policial municipales y la Ertzaintza. Las actitudes contrarias a la convivencia, a la tolerancia y a la memoria de todas las victimas no tienen cabida en Euskadi».

Llamada a Moreno Bonilla

Otro de los asuntos que más tiempo ha ocupado la comparecencia de Pradales ha sido el del reparto de menores extranjeros no acompañados desde Canarias a la Península. Como ya informó ABC, el Gobierno central ha empezado a conceder el estatus de frontera norte al País Vasco. Algo que ha provocado la reacción del Gobierno de Andalucía, al entender que, por cercanía al norte de África y el número de llegadas, corresponde antes a su comunidad autónoma.

En ese sentido, hoy Pradales ha negado que se haya cumplido su exigencia de que la región que gobierna sea considerada frontera norte y ha revelado que ayer llamó al presidente andaluz, Manuel Moreno Bonilla, para tratar la cuestión. «Le dije que estaba confundido. No se ha reconocido. Yo entiendo que se reconozca el efecto frontera sur, pero no a costa de decir lo que dice sobre Euskadi y con una información que no es la adecuada. No se ha reconocido y lo seguiremos exigiendo», ha denunciado.

Según el jefe del Ejecutivo vasco, «en los últimos 6 años Cruz Roja ha atendido a cerca de 40 mil personas en Irún». Un efecto provocado por las restricciones impuestas por Francia en este paso fronterizo y los «cambios» en los flujos y la actividad de las mafias. «También le di un dato y le solicite colaboración. El 50% de los menores llegan en autobús y fundamentalmente dese Andalucía. Nos pusimos de acuerdo para que hablen Nerea Melgosa (consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco) y la consejera del ramo andaluza. Hay que trabajar más y generar menos ruido», ha reclamado.