Pradales justifica ante las víctimas la presencia de carteles proetarras en las fiestas del País Vasco

Defiende que el Gobierno vasco cumple la «legislación vigente» y recrimina que desconozcan el criterio del Tribunal Supremo

El lendakari, Imanol Pradales, durante el primer consejo de Gobierno tras el parón estival
Gerard Bono

Bilbao

El lendakari Imanol Pradales ha vuelto de sus vacaciones con una pila de asuntos encima de la mesa. Entre ellos, la polémica entorno a los carteles en favor de los presos de ETA, que este verano han copado los recintos festivos de múltiples municipios en ... el País Vasco. «Mi compromiso personal es con todas las victimas. Tenemos que lograr que quienes hoy ponen carteles lo dejen de hacer», ha dicho durante la rueda de prensa posterior al primer consejo de Gobierno tras el parón estival, celebrado en el Palacio de Miramar (San Sebastián).

