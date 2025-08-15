Suscribete a
ABC Premium

El País Vasco presiona al Gobierno y logra el traslado de inmigrantes a otras comunidades

El Ejecutivo regional llamó esta semana a Interior y Migraciones ante el colapso de dos centros bajo su gestión por la llegada de malienses

El País Vasco pide al Gobierno el traslado de solicitantes de asilo malienses a otras comunidades

Un grupo de inmigrantes es atendido por la Cruz Roja tras su llegada a Canarias
Un grupo de inmigrantes es atendido por la Cruz Roja tras su llegada a Canarias REUTERS
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después de meses durmiendo en la calle junto a la oficina de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) del barrio de Amara (San Sebastián), donde fueron atendidos por los vecinos, la semana pasada cincuenta inmigrantes llegados desde Mali eran trasladados a un ... centro de emergencia creado en Aranzazu (Guipúzcoa). Este punto, gestionado por la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, será desmantelado el lunes que viene, pues muchas de estas personas ya han sido recolocadas en otros lugares de la península tras haberlo reclamado el Gobierno vasco, que defiende que «su sitio» es la «red de protección del Estado» y que ha estado dando un servicio que no le corresponde al no tener la competencia atribuida en la materia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app