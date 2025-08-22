Suscribete a
La marcha en Bilbao culmina un verano repleto de apoyo a etarras

La Audiencia Nacional acordó no prohibir el acto al considerar que lo ampara el derecho a la libre expresión

Cerca de 2.000 personas, según la Ertzaintza, secundaron la manifestación en apoyo a los presos

La Audiencia Nacional no prohíbe la marcha en favor de los presos de ETA en Bilbao

La manifestación de este viernes en Bilbao efe

Gerard Bono y Javier Lillo

Bilbao

Después de Vitoria y San Sebastián, la Aste Nagusia (Semana Grande) de Bilbao pone el broche a un verano repleto de fiestas a lo largo y ancho del País Vasco. Un periodo en el que, como vienen denunciando las asociaciones de víctimas del terrorismo ... y puede comprobarse al visitar casi cualquier recinto festivo en la región, los actos a favor de los presos de ETA se multiplican.

