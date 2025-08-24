Suscríbete a
El Gobierno concede la condición de Frontera al País Vasco que niega a Andalucía

Esta consideración conlleva la derivación de personas migrantes a otras comunidades y el aumento de recursos económicos

La consejera Loles López: «Cuando van llegando en los cayucos, ven Andalucía y dicen 'no, ahora voy a subir por el Atlántico, después cojo el Cantábrico y ¡pum! caigo en el País Vasco'. Es una tomadura de pelo»

José María Aguilera

José María Aguilera

Esta semana que arranca, el 28 de agosto, debería comenzar la distribución de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y se repartirán entre las diferentes Comunidades Autónomas. El Ministerio de Juventud e Infancia que preside Sira Rego, después ... de pactar con Junts, ha establecido unos criterios que han topado con el total rechazo de las regiones que gobierna el Partido Popular y también Asturias y Castilla-La Mancha, en manos socialistas.

