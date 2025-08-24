El Gobierno concede la condición de Frontera al País Vasco que niega a Andalucía

Esta semana que arranca, el 28 de agosto, debería comenzar la distribución de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y se repartirán entre las diferentes Comunidades Autónomas. El Ministerio de Juventud e Infancia que preside Sira Rego, después ... de pactar con Junts, ha establecido unos criterios que han topado con el total rechazo de las regiones que gobierna el Partido Popular y también Asturias y Castilla-La Mancha, en manos socialistas.

Son niños (la mayoría adolescentes) pero se enumeran como si fueran mercancía, paquetes de Amazon: 677 para Andalucía, 647 para Madrid, 571 a la Comunidad Valenciana... y 0 para el País Vasco (Cataluña acogerá 31 por 'solidaridad'). Las comunidades cumplirán con la ley, por respeto institucional y por humanidad, aunque está recurrida. No obstante, la indignación es mayúscula pues, en el caso andaluz, el sistema de protección de menores está «al borde del colapso» (superior al 97%) y no cesan de arribar a las costas embarcaciones y pateras con jóvenes migrantes a los que hay que atender de manera debida.

El Ejecutivo que preside Juanma Moreno acumula años pidiendo que el Gobierno central reconozca la condición de Frontera Sur a la Comunidad, como ocurre con Canarias, Ceuta y Melilla. Geográficamente no alberga la más mínima discusión que esta demanda está perfectamente fundamentada. Y simplemente con prestar atención a los informativos y a los servicios de Salvamento Marítimo uno entiende que la principal vía de entrada a Europa desde África es por el mar, y el Estrecho de Gibraltar es lo único que separa a España del continente negro.

Que la región sea calificada de esta manera supone la inyección de más recursos económicos para la atención sanitaria, centros de acogida, educación e integración. También refuerzos en los cuerpos de seguridad y derivación de las personas migrantes hacia otras zonas menos sobrecargadas. La Unión Europea apoya con fondos de asilo tantos a las islas como a las dos ciudades autónomas.

Propuesta andaluza rechazada

De momento, la Junta ha recibido el rechazo del Ministerio. Por eso ha sorprendido, y molestado, que se haya concedido esa condición de Frontera Norte al País Vasco. En ningún lugar se recoge este 'título' de manera oficial, pero ya en los canales de información del Estado lo recogen. En una reunión de la ministra Sira Rego con la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, para abordar cuestiones relacionadas con políticas de infancia migrante, se matiza lo siguiente: «Rego ha destacado los esfuerzos en esta materia emprendidos por Euskadi en su condición de territorio de frontera norte».

En el último párrafo, la web oficial del Ministerio reconoce la condición de País Vasco como territorio de Frontera Norte.

En la práctica, desde la Junta ya asumen que se está otorgando ese trato a Euskadi desde el Ejecutivo central. Y es que la exclusión en la distribución de los Menas procedentes de Canarias es una prueba de este acuerdo entre administraciones, y reclaman más recursos además de un Plan de Inmigración Estructural.

«Tratan a las personas como un chiste»

La consejera de Juventud e Infancia de la Junta de Andalucía, Loles López, se ha mostrado muy crítica con Pedro Sánchez por no reconocer a Andalucía su condición de frontera Sur, pero sí al País Vasco como frontera Norte. Y tira de ironía para 'explicar' la aceptación de una Comunidad y el rechazo a otra. «Claro... cuando van llegando en los cayucos, ven Andalucía y dicen 'no, ahora voy a subir por el Atlántico, después cojo el Cantábrico y ¡pum! caigo en el País Vasco'. Hombre, por favor. Esto es una tomadura de pelo. Es que ha rebasado todos los límites«.

«Andalucía que está pegada a África y nos llegan pateras todos los días, ¿no es frontera sur? Pues para la ministra no lo somos. Trata a las personas que llegan aquí en cayuco como un chiste. ¿Por qué? Porque ahí está el interés del sillón de Sánchez, no el interés del menor«, remarcó en el último Pleno de julio.

Cero inmigrantes, 27 protecciones temporales

Van a ser cero menores migrantes para el País Vasco en la distribución de los casi 4.000 que permanecen 'bloqueados' en Canarias. A su vez, el Ministerio del Interior concedió 27 protecciones temporales a migrantes en Euskadi en el mes de junio, de las 2.050 contabilizadas en todo el Estado, lo que supone el 1,3%.

Incluso la Asociación Zehar Errefuxiatuekin ha manifestado su crítica al Gobierno de Euskadi y cree que son «muy pocas» las que se autorizan, por lo que pide que se asegure «el derecho de asilo y una acogida real» a estas personas.

En España se han presentado en el primer semestre un total de 77.251 solicitudes, de las cuales la mayoría, 45.506, eran de personas procedentes de Venezuela, mientras que 9.078 proceden de Colombia y 6.904 de Mali. De Senegal provenían 2.379 y de Perú 2.239. En junio, 27 se concedieron a migrantes en Euskadi y en Navarra se autorizaron 25.

La reivindicación para ser Frontera Norte es una propuesta que hizo pública el lehendakari Imanol Pradales a final del año pasado para contar con una mejor dotación económica en la asistencia a las personas migrantes, además de poder derivarlas a otras comunidades para no saturar el sistema. Se reunió con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el palacio de Ajuria Enea para definir la propuesta que llevaron a la Conferencia de Presidentes.

Defiende que gobierna un territorio fronterizo por la cercanía con Francia y encontrarse en la ruta migratoria del Atlántico, punto crítico para controlar tránsitos hacia Europa.

Una financiación desigual

El Ministerio de Juventud e Infancia decidió establecer tanto el número de menas que se destinarían a cada comunidad como los fondos destinados para su alojamiento y atención. La partida para Andalucía será de 8,8 millones de euros para la asistencia de esos 677 migrantes, lo que servirá para este cometido durante sólo tres meses, sin más información sobre lo que ocurrirá una vez que se cumpla este plazo.

Unas cuentas que no convencen a la Consejería. No sólo porque son «insuficientes» para una verdadera «integración», sino porque el mismo Gobierno nacional aprobó una partida de 100 millones de euros para acoger a los 1.200 solicitantes de asilo que esperan en Canarias (para siete meses), una actuación a la que le ha obligado el Tribunal Supremo.