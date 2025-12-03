Suscribete a
Detenida una pareja en Bilbao tras abandonar a dos de sus hijos dejándolos a cargo de los Asuntos Sociales

Viajaron a España con su hija menor y la dejaron sola en un autobús de Granada a Bilbao, donde residía su hermano al que habían hecho lo mismo

La estrategia de abandono de menas para que sean tutelados por el Estado se extiende al País Vasco

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior del País Vasco detuvieron el pasado mes de noviembre a dos personas como presuntos autores de un delito de abandono de menores, a los que dejaron a cargo de los Asuntos Sociales.

... Según ha explicado la Policía en un comunicado, se trata de una pareja de origen extranjero que el pasado mes de febrero viajó a España con su hija menor y la dejaron sola a bordo de un autobús que la trasladó en un trayecto interurbano desde Granada hasta Bilbao, lugar en el que reside su hermano mayor de edad quien, como se ha podido comprobar, había sido igualmente abandonado en idénticas circunstancias años atrás cuando todavía era menor de edad.

