Detenida una pareja en Bilbao tras abandonar a dos de sus hijos dejándolos a cargo de los Asuntos Sociales

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior del País Vasco detuvieron el pasado mes de noviembre a dos personas como presuntos autores de un delito de abandono de menores, a los que dejaron a cargo de los Asuntos Sociales.

... Según ha explicado la Policía en un comunicado, se trata de una pareja de origen extranjero que el pasado mes de febrero viajó a España con su hija menor y la dejaron sola a bordo de un autobús que la trasladó en un trayecto interurbano desde Granada hasta Bilbao, lugar en el que reside su hermano mayor de edad quien, como se ha podido comprobar, había sido igualmente abandonado en idénticas circunstancias años atrás cuando todavía era menor de edad.

Tras su llegada a Bilbao, y encontrándose completamente sola y sin supervisión adulta, la menor acudió a los Servicios Sociales, que activaron los protocolos de protección derivándola inicialmente a un hogar de acogida y posteriormente a un centro tutelado por la autoridad competente.

A finales de noviembre, los agentes del Grupo de Menores Extranjeros No Acompañados recibieron una nueva comunicación de la Unidad de Acogimiento Residencial del Servicio de Infancia en Desamparo en la que se les informaba de que la menor había recibido una visita inesperada de sus padres en el propio centro donde se encontraba acogida.

Los agentes de la Policía consiguieron confirmar que los progenitores tenían previsto abandonar España y regresar a su país de origen, y lograron interceptarlos y detenerlos en el aeropuerto de Loiu cuando se disponían a embarcar en un vuelo.

Una vez recabada toda la información y confeccionado el atestado, los detenidos pasaron a disposición de la Autoridad Judicial y de la Fiscalía de Menores, y quien dispuso su puesta en libertad con cargos al tiempo que se les hizo entrega de su hija.

La Policía ha señalado que el abandono deliberado de hijos en territorio español para que sean asumidos por el sistema de protección constituye un fenómeno detectado en los últimos tiempos, y es conocido por los agentes por los agentes de Policía gracias a investigaciones llevadas a cabo con anterioridad.

Según ha señalado, la desprotección infantil en la que quedan estos menores (especialmente cuando afectan a niños extranjeros sin referentes familiares) hacen imprescindible la colaboración entre las unidades policiales especializadas y Servicios Sociales.

Por último, la Jefatura Superior de Policía del País Vasco ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia, la protección de los menores en situación de vulnerabilidad y la persecución de conductas que pongan en riesgo su integridad.