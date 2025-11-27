Suscribete a
ABC Premium

El tráfico ilegal de los falsos menas: abandonados por sus padres en viaje turístico por Madrid

La Policía detecta a decenas de niños del Magreb que piden con esta treta reagrupar a toda su familia

El Gobierno de Ayuso denunciará a los falsos menas, con 48 confirmados y centenares de sospechas desde 2024

Centro de primera acogida de Hortaleza de la Comunidad de Madrid
Centro de primera acogida de Hortaleza de la Comunidad de Madrid IGNACIO GIL
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional viene detectando en Madrid casos de menores extranjeros que son abandonados en España por sus padres para que puedan beneficiarse del sistema de acogida, que administran las comunidades autónomas. Fuentes consultadas por ABC muestran su preocupación por «el goteo incesante» de ... estos falsos menas. Aseguran que la finalidad de este ardid es doble: que los adolescentes gocen del sustento público durante varios años, a coste cero para sus progenitores; y que, al cumplir la mayoría de edad, soliciten la reagrupación familiar en territorio europeo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app