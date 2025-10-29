Padres magrebíes abandonan a sus hijos en España para que el Estado se haga cargo hasta su mayoría de edad

La Policía Nacional detuvo el martes de la semana pasada en Alicante a un argelino de 54 años de edad, acusado de un delito de abandono de menores. El varón, después de llegar en mayo a la Comunidad Valenciana, viajó en autobús junto a su ... hijo hasta Bilbao, donde dejó al menor con un «amigo» que posteriormente le trasladó a San Sebastián donde fue acogido en el centro de protección de personas menores de edad de Uba. Lejos de ser un caso aislado, las Fueras y Cuerpos de Seguridad, han detectado un aumento en este tipo de prácticas, orientadas a que el Estado se haga cargo de estas personas hasta que cumplan la mayoría de edad.

(Noticia en ampliación)

