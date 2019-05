Seis noticias imprescindibles de este miércoles, 29 de mayo

Actualizado: 29/05/2019 20:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. La Fiscalía pide que los acusados del «procés» no disfruten del tercer grado hasta la mitad de la condena. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado este miercoles que los acusados del «procés» no disfruten del tercer grado hasta la mitad de la pena, en el caso de que sean condenados por su rol en el plan secesionista ilegal. Las partes han comunicado en la sesión 49 del juicio sus tesis definitivas, sus conclusiones tras la celebración del juicio oral. Al ratificar sus tesis, la Fiscalía mantiene su petición de 25 años de prisión para Oriol Junqueras, al que atribuye el delito de rebelión agravada (una rebelión que incluiría la malversación), en condición de dirigente. El Ministerio Público no cambia nada respecto a su petición inicial de penas en el escrito de acusación del pasado noviembre.

2. Zapatero ofreció a ETA una institución común entre Navarra y País Vasco, según las actas de la banda. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a ETA durante las negociaciones con la banda la creación de un órgano común para País Vasco y Navarra, la legalización de Batasuna, no detener etarras, liberar a De Juana Chaos y otros presos enfermos, acabar con la Doctrina Parot y solucionar el problema financiero de la banda terrorista a través de una organización internacional para que dejaran de enviar cartas de extorsión. Así consta en las actas de la banda a las que ha tenido acceso Europa Press después de que fuera levantado, por parte de la Audiencia Nacional, el secreto del sumario sobre la investigación de la negociación entre el Ejecutivo socialista y la banda terrorista ETA.

3. Ciudadanos contraviene a Valls y opta por el PSC en lugar de Colau. La guerra fría abierta entre Manuel Valls y Ciudadanos gana temperatura. El ex primer ministro francés amenazó anteayer con «una ruptura total» con Albert Rivera si este pactaba con Vox en algún lugar de España, y esta mañana ha marcado como única línea roja «la ultraderecha». Sin el aval del Comité Nacional de Negociación de Gobiernos , Valls ha anunciado hoy que está dispuesto a apoyar una investidura de la actual alcaldesa en funciones de Barcelona, Ada Colau, de forma gratuita. Todo ello para evitar que la capital catalana caiga en manos de los separatistas de ERC, empatados a diez concejales con los comunes, pero con más votos.

4. El Parlamento Europeo se niega a acreditar a Puigdemont y Comín. Carles Puigdemont y Toni Comín, ambos huidos de la justicia española, se han quejado de que el Parlamento Europeo no les ha permitido sumarse esta tarde al grupo de nuevos eurodiputados electos, porque no cumplen la condición de haber recogido su acta en ante la Junta Electoral en Madrid. El Parlamento Europeo ha preparado un dispositivo de bienvenida para los diputados que han obtenido un escaño en las elecciones de este fin de semana, pero los funcionarios que la gestionan habían recibido instrucciones de que en todos los casos, antes de entregar cualquier acreditación como eurodiputado por parte de la institución es necesario que sean reconocidos por las autoridades nacionales del país por el que se han presentado.

5. El escrutinio final concede un escaño más a Navarra Suma que lo pierde Bildu. El recuento final de las mesas que presentaron problemas en las elecciones del pasado domingo ha hecho que Bildu haya perdido el octavo escaño y se le haya asignado a Navarra Suma. Más allá del baile de un escaño, este cambio supone un impulso muy importante al constitucionalismo en Navarra ya que los partidos nacionalistas, Geroa Bai y Bildu, suman un escaño menos que en la pasada legislatura y ahonda la debacle del cuatripartito, lo que muestra el descontento de los navarros con las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra en los últimos cuatro años.

6. Mueller: «Rusia interfirió en la campaña. No hemos dicho que Trump sea inocente». El fiscal especial Robert Mueller ha clausurado formalmente la investigación de las injerencias de Rusia sobre la campaña electoral estadounidense de 2016 alertando de la gravedad de los ataques cibernéticos del Kremlin y revelando que el motivo por el que no acusó a Donald Trump de un delito de obstrucción de la justicia es que la ley impide imputar a un presidente en activo, aunque la demanda quede bajo el secreto de sumario.