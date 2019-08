Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 23 de agosto

ABC Actualizado: 23/08/2019 07:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. España retuvo al Open Arms en enero por no reunir las condiciones de seguridad para realizar rescates. La historia se repite. El Open Arms fue bloqueado ayer por la Guardia Costera italiana que, después de examinarlo, encontró «anomalías graves» relacionadas con las condiciones de seguridad que ofrece la embarcación. Este mismo motivo esgrimió la Capitanía Marítima de Barcelona, dependiente del Ministerio de Fomento, para impedir que el buque zarpara el pasado mes de enero del puerto de la Ciudad Condal. «El Open Arms no cuenta con los certificados que garanticen el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio marino para el transporte de un elevado número de personas a bordo», consideró la Capitanía en aquella resolución, a la que tuvo acceso ABC, y en la que figuraba que el barco de la ONG Proactiva Open Arms «está certificado» en su funcionamiento normal para transportar a 18 personas. La embarcación ha albergado a más de 150 inmigrantes en su último rescate. La negativa de Fomento en el mes de enero no sentó nada bien dentro de la ONG, que no dudó en cargar -como en esta ocasión- contra el Gobierno.

2. ABC entrevista a Oscar Camps, fundador de Open Arms: «Sánchez llamó a Richard Gere cuando estaba en el Open Arms, pero a nosotros no». «Lo que más nos ha dolido es el abandono por parte de quien nos debería proteger, que para algo somos españoles y tenemos la bandera española en el barco. El año pasado, cuando se nos bloqueó jurídicamente en Pozzallo, en Italia, de inmediato vino el cónsul español en Roma a ver como estábamos, qué necesitábamos, qué podía hacer. En esta ocasión nos hemos encontrado muy solos...». Óscar Camps, fundador de la ONG Proactiva Open Arms, recuerda así la ayuda diplomática que en abril de 2018, tiempos del anterior Ejecutivo del PP, recibieron para que su barco Open Arms fuera liberado tras haber sido inmovilizado en un puerto de Sicilia. Este agosto la situación ha sido mucho más crítica y el Gobierno de Pedro Sánchez, confirma, no se ha comunicado con ellos «en absoluto» en los 19 días que han permanecido «secuestrados» en el mar por el ministro italiano de Interior, Matteo Salvini.

3. Las comunidades cargan contra el Gobierno por su asfixia financiera. Volver de las vacaciones siempre es duro y más si cabe cuando no se han hecho los deberes. El bloqueo político persiste ante la incapacidad –o falta de voluntad– de Pedro Sánchez de sumar los apoyos necesarios para su investidura. Al Gobierno, en funciones, se le acumulan los problemas. A la negociación con Podemos, la crisis del Open Arms, el incendio en Gran Canaria o los atisbos de recesión en Europa, se une ahora el hartazgo de las comunidades autónomas ante la ausencia de la actualización correspondiente a las entregas a cuenta. Según la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, los adelantos que el Estado paga a las distintas regiones por la percepción de impuestos deben modificarse cada año en función de los ingresos recaudados. El Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado la actualización correspondiente al ejercicio 2019, pero el Congreso tumbó las cuentas de María Jesús Montero, por lo que quedó sin efecto.

4. Radicales «infiltrados» amenazan la cumbre del G-7. Biarritz se convertirá en una fortaleza prácticamente inexpugnable. Las medidas de seguridad se han extremado de cara a la reunión del G-7, que congregará en la localidad vascofrancesa a los líderes de las principales potencias económicas del mundo. Pero ni siquiera el amplio despliegue policial preparado para la ocasión está exento de «agujeros». Lo avisó este jueves Fernando Grande-Marlaska, quien, durante la constitución en San Sebastián del Centro de Coordinación Operativo (Cecor), reconoció que grupos de izquierda radical o anarquista como los llamados «chalecos amarillos» tratarán de ganar «protagonismo» durante la celebración de la cumbre. El Ejecutivo francés anunció, de la mano de su ministro de Interior, Christophe Castaner, que en torno a 13.200 agentes y gendarmes velarán para que nada ocurra durante los próximos días en el territorio galo.

5. Investigan a altos cargos del tripartito de Palma de Mallorca por el vertido de aguas fecales al mar. La expresidenta de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, de la formación ecosoberanista MÉS, está siendo investigada por el juez como presunta autora de un delito medioambiental, en concreto, por su supuesta responsabilidad en el vertido puntual de aguas fecales al mar. Además de Truyol, está siendo también investigada la antigua gerente de Emaya, Imma Mayol. Las indagaciones vinculadas a este caso fueron iniciadas hace un año por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, a raíz de la denuncia de un particular. En aquel momento, Truyol era la presidenta de Emaya y además también la teniente de alcalde de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal del consistorio palmesano, en el que gobernaba un tripartito conformado por el PSOE, MÉS y Podemos.

6. El Real Madrid sigue sin mover ficha por Neymar. El futuro de Neymar mantiene en vilo al Barcelona, al PSG, a la Liga española, a la selección brasileña y a muchos representantes, mientras el Real Madrid se ve señalado por todos sin haber movido siquiera ficha. El club blanco se encuentra en la diana de todas las miradas y no ha realizado ninguna oferta por el jugador. Florentino Pérez no ha hablado con Nasser Al-Khelaifi de Neymar, ni el presidente del París Saint Germain se ha dirigido al dirigente madridista para proponerle un traspaso o un tipo de cesión del delantero. El único contacto entre ambos clubes relacionado con este caso ha sido la iniciativa realizada por un emisario del equipo francés ante el Real Madrid para canjear a Neymar por vinicius más dinero, como publicó ABC hace tres días.