El Real Madrid sigue sin mover ficha por Neymar

El futuro de Neymar mantiene en vilo al Barcelona, al PSG, a la Liga española, a la selección brasileña y a muchos representantes, mientras el Real Madrid se ve señalado por todos sin haber movido siquiera ficha. El club blanco se encuentra en la diana de todas las miradas y no ha realizado ninguna oferta por el jugador. Florentino Pérez no ha hablado con Nasser Al-Khelaifi de Neymar, ni el presidente del París Saint Germain se ha dirigido al dirigente madridista para proponerle un traspaso o un tipo de cesión del delantero.

El único contacto entre ambos clubes relacionado con este caso ha sido la iniciativa realizada por un emisario del equipo francés ante el Real Madrid para canjear a Neymar por vinicius más dinero, como publicó ABC hace tres días. No es cierto que le ofrecieran también un intercambio con Varane. El equipo español rechazó aquella idea de trueque entre delanteros brasileños y desde entonces no ha existido ninguna comunicación entre ambas entidades. Tampoco es verdad que el París Saint Germain haya puesto en bandeja a Neymar a cambio de 100 millones más James, Bale y Keylor. Con todos los respetos, solo faltaba añadir a Hazard , a Takefusa Kubo y el estadio remodelado.

El Real Madrid es quien más tranquilo se encuentra en este sinvivir del resto de protagonistas. Es Neymar quien demuestra la mayor urgencia. Después, es el PSG quien trabaja para venderle, con el fin de recuperar buena parte de la inversión realizada hace dos años, que no ha dado los resultados esperados. Y finalmente, es el Barcelona quien se inyecta dosis puras de nerviosismo en vena ante la presión de Messi para que fichen a su amigo y el terrorífico miedo a verlo en septiembre como enemigo en el Bernabéu. El «pressing» le sale gratis, fácil, al Real Madrid, sin mover un dedo.

La postura de la casa blanca es tajante: si al final les necesitan, ya les llamarán. Esta paciencia tan bien calculada contrasta con la tensión que soportan las otras tres partes del litigio, el futbolista, el club que le paga y el equipo que le quiere volver a pagar.

Quedan diez días de tortura para el Barcelona, que no hace más que presentar ofertas por Neymar y de verlas rechazadas por el PSG, sin un euro en caja y con la necesidad impuesta de abonar 150 millones para recuperar al brasileño, tal y como solicita la vieja guardia del plantel azulgrana, con manifestaciones públicas de Piqué para que Neymar se pronuncie y exponga su deseo de volver al conjunto catalán.

El peligro que el Barcelona vislumbra en el Real Madrid se centra en un posible acuerdo de cesión. En esa hipótesis, el equipo de la capital francesa llamará al equipo de la capital española para ofrecerle un derecho de tanteo, por si aporta un euro más.

La clave de esta operación es que, si Neymar está valorado en 150 millones, el París Saint Germain necesita dinero ahora, al menos 50 millones de la cifra total, para contratar otro delantero. Y quedan diez días. El club parisino ha tenido que rebajar el precio desde los 220 millones que pedía hace un mes a los 150 que ruega hoy porque nadie puede pagar la locura que ellos abonaron hace dos años.

La tercera opción, la continuidad de Neymar en el PSG, se mantiene incólume. El futbolista no quiere quedarse, pero Al-Khelaifi no le dejará marchar si no asegura los 150 millones, aunque los cobre en dos años. Es la cantidad mínima que aceptará. Mientras, el Real Madrid atisba el horizonte, sin comprometer cantidades, ni comprometerse con nadie. El Madrid espera a que le llamen de «urgencias».