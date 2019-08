Entrevista Óscar Camps: «Sánchez llamó a Richard Gere cuando estaba en el Open Arms, pero a nosotros no» «Con aire acondicionado y viniendo de vacaciones, las cosas se ven de una manera diferente a cuando hueles a muerte con 150 personas a bordo», destaca el fundador de Proactive Open Arms en una entrevista para ABC

«Lo que más nos ha dolido es el abandono por parte de quien nos debería proteger, que para algo somos españoles y tenemos la bandera española en el barco. El año pasado, cuando se nos bloqueó jurídicamente en Pozzallo, en Italia, de inmediato vino el cónsul español en Roma a ver como estábamos, qué necesitábamos, qué podía hacer. En esta ocasión nos hemos encontrado muy solos...». Óscar Camps, fundador de la ONG Proactiva Open Arms, recuerda así la ayuda diplomática que en abril de 2018, tiempos del anterior Ejecutivo del PP, recibieron para que su barco Open Arms fuera liberado tras haber sido inmovilizado en un puerto de Sicilia.

Este agosto la situación ha sido mucho más crítica y el Gobierno de Pedro Sánchez, confirma, no se ha comunicado con ellos «en absoluto» en los 19 días que han permanecido «secuestrados» en el mar por el ministro italiano de Interior, Matteo Salvini.

«Con aire acondicionado y viniendo de vacaciones, las cosas se ven de una manera diferente a cuando hueles a muerte con 150 personas a bordo», lamenta Camps. De hecho, añade, «la primera persona con sentido común que subió al Open Arms, el fiscal de Agrigento, tardó 45 minutos en dictaminar que había que bajar a todo el mundo rápidamente de allí». Nada con ellos, pero apunta que sí hubo llamada oficial a Richad Gere cuando estuvo visitando el buque, el día 9. Efectivamente, el propio actor confirmó que Sánchez le había telefoneado.

Por eso, tras tanto silencio y la oferta «ilícita, inmoral e impensable» de un desembarco in extremis en Algeciras, al director de esta ONG que ha salvado 59.000 vidas en el Mediterráneo en cuatro años le desconcierta que el Ejecutivo les haya recibido una vez en tierra con un «mensaje destructivo» en forma de amenaza de sanciones. «Acabamos de tumbar en Italia un decreto que nos multaba y ahora España alardea de tener otro», «estamos siendo acosados por dos gobiernos», dice en referencia al de Salvini y al de Sánchez. El Open Arms está «incautado probatoriamente» por ahora, no temen «absolutamente nada», avisa.

-Han ganado el pulso a Salvini, lo que no ha hecho la UE en 14 meses de cierre de puertos en Italia, pero entre medias han rechazado ofertas de Malta y España para desembarcos.

Salvini protestaba que no íbamos a entrar nunca y sí que entramos y sí que desembarcamos, y no por un pulso político, sino porque el puerto más seguro y más cercano era Lampedusa. Y era completamente ilícito, inmoral e impensable que después de 18 días de sufrimiento, -de los cuales, durante 17 el Gobierno español estuvo diciendo que no iba a hacer nada porque era un tema suyo-, propusieran que fuéramos a Algeciras o Mallorca... sin haber comunicado con nosotros en absoluto para poder entender un poco, porque desde la distancia, en un despacho, con aire acondicionado y viniendo de vacaciones, las cosas se ven de una manera. Pero cuando hueles a muerte, a hacinamiento y a enfermedades infecciosas con 150 personas, no te ves con capacitación para transportarlas a 1.500 millas de distancia ni a 500, cuando tienes un puerto enfrente y la ley está de tu parte.

Pero, ¿buscaban un plus de efecto mediático enfrentándose a Italia?

Salvini utiliza la confrontación con el Open Arms porque es un buen escaparate, le da mucho retorno mediático. Nosotros hemos cumplido con la legalidad internacional. Nos negamos a tomar ninguna decisión que pudiera poner en peligro la salud de una tripulación y 150 personas que estaban agotadas... Estábamos en aguas territoriales italianas rodeados de cuatro barcos militares italianos, no podíamos movernos de allí, con dos causas abiertas con la justicia italiana... No sé qué pretendía el Gobierno español al no hablar con el italiano y pedirle que nos liberara. Y luego, cuando el fiscal italiano estaba a punto de firmar (para abrir con carácter de urgencia Lampedusa al Open Arms), España nos ofrece un puerto. El fiscal deja de firmar y tuvimos que ir a convencerle... Nadie se preocupó y se tomaron decisiones desde un despacho con mucha frivolidad y sin consultarnos nada.

¿El desembarco en Lampedusa estuvo a punto de abortarse por la oferta a destiempo de Sánchez?

Nuestro equipo jurídico tuvo que volver a la Fiscalía a llevar todos los informes médicos para que pudiera ver que el barco no se podía mover. No sé qué interés tenía el Gobierno español... lo único que tenía que haber hecho era llamarme y preguntarme en qué situación nos encontrábamos, lo hubiera explicado. No me llamó nadie.. por lo visto llamaron a Richard Gere cuando estaba a bordo, pero a nosotros no, no tenemos esta popularidad.

¿Han sido víctimas colaterales de las vacaciones del presidente?

Somos ciudadanos españoles, estamos siendo secuestrados en aguas territoriales de otro país, y se nos deja en el desamparo. Es lo único que reprocho al Gobierno: si hubieran enviado un representante diplomático, seguro que hubiera mediado. Ya que a mí no me quieren escuchar ni me cogen el teléfono, él hubiera trasladado el contexto de sufrimiento. Lo tenemos todo grabado, documentado, por eso el fiscal italiano ha decidido incautar probatoriamente el barco, para documentar que este bloqueo ha producido mucho dolor y accidentes, se ha evacuado a 65 personas. Igual el 66 se nos muere y bajo qué responsabilidad... Nadie se ha preocupado de lo humano. Eso también lo puedo reprochar, ese trato tan frío... al día siguiente de haber desembarcado, que estábamos agotados, me leo unas declaraciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo, que yo creía que se iba a interesar por el estado de los españoles a los que un fiscal italiano había tenido que liberar, y vemos una amenaza de multa. Cuando oí su discurso dije, «caray, ha vuelto Salvini».

Puede alcanzar los 900.000 euros, ¿cómo los van a pagar?, ¿con qué se financia Proactiva Open Arms?

Las misiones se financian en un 80 o 90% por donaciones privadas, también de municipios... Si nos multan, pues intentaremos recaudarlo como sea para conseguirlo...

Pero sabían que desde enero no tenían permiso para rescatar inmigrantes en el mar.

En aguas internacionales funciona el derecho marítimo, que para eso se hizo, es un marco que compromete a todos los países que lo firmaron y hay que obedecerlo por encima de todo. Gracias a la legalidad y a recurrir y a aguantar las resoluciones legales hemos podido desembarcar en el puerto seguro más cercano, porque si no el barco este que viene a rescatarnos (el buque militar enviado por el Gobierno) todavía estaría llegando, estaríamos igual. En cualquier caso, cuando esto acabe nos sentamos a ver qué administrativamente hemos inclumplido. Ahora interésese por los españoles que han estado secuestrados, según un fiscal, en una jaula de metal a 38 grados con el agua y comidas restringidas en unas condiciones inhumanas. Y no olvidemos que las víctimas son las personas que rescatamos, las sacamos de un naufragio, todos han sido violados, torturados, y de eso es de lo que menos se habla. Deshumanizamos la situación del barco para luego abordar aspectos administrativos absurdos.

¿Qué ha pasado, a su juicio, entre el recibimiento del Aquarius y lo ocurrido ahora?

No lo sé. Supongo que cuando tus asesores solo buscan los resultados, las encuestas, los medios... El contexto era diferente, un gobierno de izquierdas recién llegado. Pero lo de las multas no viene de ahora, viene de enero

¿Su victoria legal sobre Italia va a servir para cambiar las cosas en el Mediterráneo central?

Sí, como dice, lo que no han conseguido 28 gobiernos en 14 meses lo hemos logrado nosotros tumbando un decreto. Si eso sirve para crear un eje franco-alemano-español-portugués frente a una situación que ha llevado a 14.000 muertos en la última legislatura europea, nos damos por satisfechos.

¿Perdió la esperanza alguna vez?

No. La ley está de nuestra parte.