Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 15 de febrero

1. Sánchez anuncia hoy el adelanto electoral y Ferraz ya se prepara. «Aprobar los Presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque un Gobierno sin Presupuestos es como un coche sin gasolina». La frase es de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y la pronunció el 17 de febrero de 2018 durante su intervención ante un Comité Federal del PSOE que se desarrollaba en el municipio madrileño de Aranjuez. El destino ha querido que prácticamente un año después, la coherencia de Sánchez se examine, otra vez, ante la Historia. Los precedentes no son nada halagüeños. Aquella frase que en su día el líder del PSOE empleó en su campaña de oposición a Mariano Rajoy le obligaría a anunciar hoy, tras el fracaso histórico de sus proyecto de Presupuestos en el Congreso, que se dispone a disolver las Cortes y a convocar elecciones generales. Con esa hipótesis trabaja ya todo el partido, con la de que habrá elecciones en el mes de abril. La fecha del día 28 ha continuado asentada con fuerza en el Gobiero y en el partido, que se prepara ya para lanzar su maquinaria electoral. El próximo lunes se reunirá la Ejecutiva federal del partido y un día más tarde harán lo propio los secretarios de Organización del partido en todas las federaciones.

2. Puigdemont intenta otra vez manipular la Eurocámara. El actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su antecesor, el huido de la justicia Carles Puigdemont, pretenden participar este lunes en un acto público dentro de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, lo que ha provocado la reacción de las tres delegaciones parlamentarias españolas, la popular, la socialista y la de Ciudadanos, cuyos respectivos líderes han enviado una carta al presidente de la Cámara, el italiano Antonio Tajani, para que lo impida. Tajani tiene autoridad para hacerlo, pero según fuentes del propio parlamento «necesita utilizar razones sólidas» para prohibir la entrada de una persona determinada en el edificio de la institución. Los eurodiputados que los invitan son el independentista flamenco Ralph Packet y el esloveno Ivo Vajgl, del partido de los pensionistas, que forma parte del grupo liberal, y antiguo ministro de Asuntos Exteriores. Por sorprendente que pueda ser teniendo en cuenta las circunstancias, ningún eurodiputado catalán aparece en la convocatoria de este coloquio en el que solo está previsto que participen Torra y el mismo Puigdemont y que se ha titulado: «Cataluña y el juicio por el referéndum, un desafío para la UE».

3. El Gobierno pretende negociar en julio la transferencia de la titularidad de los Paradores al País Vasco. El nacionalismo vasco ha intentado disuadir a Pedro Sánchez de convocar elecciones para evitar que se evaporen sus compromisos en materia de autogobierno. Entre ellos, el calendario de transferencias competenciales que el PSOE remitió a Vitoria el pasado enero y que, más allá de Prisiones, hace referencia a carteras de gran valor simbólico como la de Paradores, cuya gestión ha permanecido ligada históricamente al Estado. En la lista de transferencias que el Ejecutivo de PNV y PSE reclamó a la administración estatal en septiembre de 2017, cuando todavía presidía el Gobierno Mariano Rajoy, se incluía la posibilidad de participar en órganos de administración de entes públicos y de traspasar la titularidad de los Paradores radicados en la Comunidad Autónoma. Concretamente, en el País Vasco hay dos hoteles de dependencia nacional, uno en Fuenterrabía (Guipúzcoa) y otro en Argómaniz (Álava). El primero se ubica en el Castillo de Carlos V, una fortaleza medieval datada del siglo X cuya belleza es comparable al elegante palacio renacentista del establecimiento alavés, levantado en el siglo XVII.

4. Trump declarará la emergencia nacional para construir el muro con México. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ya ha tomado su decisión para evitar otro cierre gubernamental sin renunciar al muro en la frontera con México: aceptará la legislación de gasto propuesta por republicanos y demócratas en el Congreso -que no incluye fondos suficientes para construir el muro- y hará una declaración de emergencia nacional para obtener más fondos y cumplir su principal promesa electoral. La noticia la dio a conocer el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que interrumpió una sesión en la cámara alta del Congreso para hacer el anuncio: «El presidente firmará ley», dijo sobre la propuesta de normativa a la que se llegó esta semana. Al mismo tiempo, informó al resto de legisladores que apoyaría su decisión de declarar una emergencia nacional para recabar más fondos.

5. Guaidó obtiene cien millones de dólares de ayuda humanitaria. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, organizó ayer en la sede en Washington de la Organización de Estados Americanos (OEA) una conferencia internacional para recabar apoyo ante la crisis humanitaria y política que vive el país. Varios de los principales países occidentales -encabezados por Estados Unidos, pero también con presencia de potencias europeas como Alemania y Reino Unido- se sumaron al acto, hicieron declaraciones de apoyo a Guaidó y a la transición democrática que permita elecciones libres frente al régimen de Nicolás Maduro y comprometieron partidas económicas y logísticas para la ayuda que necesitan los venezolanos con urgencia. España, sin embargo, tuvo un papel secundario en la conferencia, a pesar de ser el interlocutor habitual de la UE en asuntos que tienen que ver con los países americanos.

6. Simeone, ligado al Atlético de Madrid hasta 2022 con un sueldo de galáctico. Es la historia del matrimonio mejor avenido del fútbol moderno, una «rara avis» en esta Liga acostumbrada a devorar técnicos compulsivalmente. Diego Pablo Simeone ya es el segundo entrenador de la historia del fútbol español que más años consecutivos ha dirigido al mismo club, ocho, solo por detrás de los quince queMiguel Muñoz estuvo al frente del Real Madrid. Y la idea es que Simeone se convierta en el «Ferguson» del Atlético. El inglés estuvo veinticinco temporadas al frente del United, y cuando expire el actual contrato, el argentino concluirá su duodécima campaña colchonera. Una eternidad para un club que en los doce años anteriores a la llegada de Simeone había tenido hasta trece relevos en el banquillo. Tal es la jerarquía del argentino en la entidad colchonera, que ayer el anuncio de su renovación no la hizo el propio club en un comunicado, o su presidente, o su director general. El emperador no necesita que venga nadie a colocarle la corona:«Agradezco a toda la gente del Atlético el apoyo a la continuidad de este proyecto donde nos espera un futuro con mucha ilusión y muchos desafíos», dijo un sonriente Simeone en un vídeo distribuido por el club en el que aparecian unos no menos sonrientes Enrique Cerezo –presidente–, Miguel Ángel Gil Marín –director general– y Andrea Berta –director deportivo–, los interlocutores que han trabajadado durante los últimos meses para atar a su técnico.