Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 2 de octubre

ABC

Actualizado: 02/10/2018 07:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Messi pierde la demanda contra ABC: las noticias sobre su fundación «son veraces». Lionel Messi ha perdido la demanda por derecho al honor que interpuso en junio de 2017 contra el director de ABC, Bieito Rubido, y el redactor de investigación del diario Javier Chicote. El futbolista argumentaba que la primera oleada de informaciones de este periódico en la que se detallaban irregularidades contables en la fundación que lleva su nombre atentaba contra su honor, un perjuicio que cifró en 202.786 euros. El juicio se celebró el pasado 18 de julio en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gavá (Barcelona), donde el astro argentino tiene su residencia. La sentencia, de fecha 27 de septiembre y recién notificada, hace una «desestimación íntegra» de la demanda, al tiempo que condena a la estrella del FC Barcelona al pago de las costas del juicio. La titular del juzgado ha destacado la «diligencia profesional» con la que trabajó ABC y la prevalencia de la libertad de prensa sobre el derecho al honor. La sentencia argumenta que «los datos (publicados) son veraces porque el periodista ha cumplido con la diligencia exigible y porque la información no solo es veraz sino que no se ha probado que no sea verdadera».

2. Intento de asalto al Parlament tras instar Torra a los CDR a «apretar». Otoño caliente para recordar el otoño negro catalán de 2017. El independentismo conmemoró este lunes elaniversario del referéndum ilegal del 1 de octubrecon una nueva jornada de movilización callejera protagonizada en buena forma por losComités de Defensa de la República (CDR) y el independentismo más violento, cuyas acciones -intento de asalto al Parlamento catalán anoche, enfrentamientos con los Mossos, cortes de carreteras, ocupación de las vías el AVE, fallido intento de paralizar la actividad económica...-, un año después del hito del 1 de octubre reflejan la impotencia de un movimiento secesionista que se sabe fracasado. Por la tarde, una nutrida manifestación convocada por la ANC recorrió las calles de Barcelona para recordar lo sucedido hace un año y denunciar la intervención policial de entonces, ahora mismo, junto a la petición de libertad de los políticos presos, el único nexo común de un independentismo dividido, fracturado en su estrategia y que después de años proclamando ser la «revolución de las sonrisas» se descubre bronco y hasta violento. Al acabar la marcha, y después de que por la mañanael presidente Quim Torra animase a los CDR a «seguir apretando», frente al Parlamento catalán se produjeron escenas de violencia cuando varios centenares de manifestantes desbordaron el cordón policial y se enfrentaron a los Mossos, a los que lanzaron las vallas del perímetro mientras exigían la dimisión de Torra y del consejero del Interior, Miquel Buch.

3. Defensas de Gürtel tratan de anular el caso tras los audios de Villarejo. Las defensas de condenados del caso Gürtel tienen previsto llevar a los tribunales las maniobras para que la trama de corrupción del PP terminara en el juzgado de Baltasar Garzón. Los últimos audios del excomisario Villarejo, en los que éste desvela que el día anterior a la admisión a trámite de la querella se reunió con Garzón y con dos mandos policiales (uno de ellos, hombre del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba), han abonado el terreno para que los letrados se estén planteando denunciar la vulneración del juez predeterminado por ley, una circunstancia que ya pusieron de manifiesto durante la instrucción. Según ha podido saber ABC de fuentes jurídicas, al menos cinco abogados ya están estudiando la fórmula para intentar anular las condenas de sus clientes, tanto en la pieza principal de Gürtel como las que se han ido desgajando de aquélla, y que están siendo instruidas por otros jueces. Estas defensas parten de la famosa teoría de los frutos del árbol envenenado, por la cual si el origen de la instrucción es ilícito, cualquier prueba directa o indirectamente vinculada a aquel será nula también.

4. La subida fiscal amenaza con acelerar el ajuste en banca y encarecer los carburantes. El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su intención de elevar la presión fiscal a las empresas. Los planes del Ministerio de Hacienda pasan por fijar un tipo efectivo mínimo en el impuesto de Sociedades para las grandes compañías del 15%, y aún más alto, del 18%, para la banca y las petroleras. Un recargo que en el caso de las entidades financieras no será baladí, pues en los últimos años, como ya informó ABC, venían pagando menos del 10% de sus ganancias, con lo que esta medida duplicará su esfuerzo tributario. Los bancos ya han advertido de que este coste se traslará a los clientes, pero según fuentes del sector podría implicar también una mayor necesidad de recortar costes en las entidades. De esta forma, el sector financiero, entre otras medidas de ajuste de los gastos, podría optar por acelerar el cierre de sucursales y la reducción de plantillas. «Si la subida de impuestos afecta a la rentabilidad, sería lógico que tuviera alguna repercusión en una mayor reducción de la capacidad con el fin de aumentar la eficiencia», señalan desde una entidad bancaria española, en la que en todo caso aclaran que todo el sector está a la espera de conocer la letra pequeña de la subida.

5. Empieza en Florida el juicio definitivo a Pablo Ibar tras 16 años en el corredor de la muerte. Antes de ser sentenciado a muerte, Pablo Ibar rogó al juez: «Permítame probar mi inocencia porque soy inocente». Dieciocho años después de aquel ruego, ahogado por la lectura de una condena a muerte, el estadounidense de origen español Pablo Ibar, de 46 años, afronta la que probablemente sea su última oportunidad de demostrar que no cometió el crimen por el que se le envió al corredor de la muerte. Su culpabilidad se basó en un vídeo de mala calidad del lugar del crimen donde la fiscalía y nueve miembros del jurado creyeron reconocerle. Pablo Ibar deposita sus esperanzas ahora en las 18 personas que conformarán el jurado (doce titulares y seis suplentes) y cuyo proceso de selección comenzó ayer en un tribunal de Florida. Esta fase previa podría prolongarse de cuatro a seis semanas y las sesiones del juicio empezar probablemente en enero del próximo año. Se inicia así un camino que el juez Dennis Bailey retrasó en agosto a petición de la acusación, que solicitó tiempo para poder tomar declaración previa a dos testigos que tiene previstos presentar la defensa. Los fiscales siguen defendiendo la pena de muerte para Ibar.

6. Intervención detecta anomalías en un millón de euros pagado por el edil Zapata. La convalidación del gasto es una figura que contempla la ley para que las administraciones hagan frente a determinadas situaciones con un extra imprevisto al margen del presupuesto. Siempre afecta a un momento puntual y no necesita fiscalización previa, aunque sí comprobación posterior. Parte de la gestión Guillermo Zapata como concejal de Fuencarral-El Pardo está en entredicho por el exceso en el uso de esta fórmula, bajo el que se oculta la figura de una contratación a dedo sin haberse sometido un servicio a una licitación pública. Intervención ha puesto la lupa en el mantenimiento de varios centros escolares y colegios del distrito de Fuencarral-El Pardo durante cinco meses. La interventora general del Ayuntamiento de Madrid, María José Monzón, detectó «anomalías» el pasado 14 de junio, según consta en un informe oficial al que ha tenido acceso este diario, sobre un cuantiosa convalidación del gasto realizada de diciembre de 2017 a abril de 2018. Todo va destinado a una sola empresa, Licuas S. A..