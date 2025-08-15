Suscribete a
Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

La Paloma vuelve a hacer su magia, pese al sofoco y el puente

Los bomberos cumplieron con la tradición y bajaron la imagen ante una iglesia repleta de fieles y con algún desmayo

Ayuso dice que «sorprende» la huelga de bomberos en Madrid cuando las condiciones «no son las peores de España»

La bajada del cuadro de la Virgen de la Paloma
La bajada del cuadro de la Virgen de la Paloma Tania Sieira
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Con los termómetros disparados, la lucha en el día grande de La Paloma ha sido por un pedazo de sombra en la acera y un vaso de limonada. De 2,5 a 8 euros, según el tamaño. Las calles Calatrava o La Paloma chorreaban ... personal, encantado con el tipismo de una fiesta que le da a Madrid un perfume a Ruperto Chapí y a Arniches. Por megafonía sonaban los chotis y los cuplés, y a las puertas de la Iglesia de La Paloma, con sus puertas de cristal, se arremolinaban quienes querían ver el famoso cuadro de la imagen o entrar para ver cómo los bomberos lo bajaban, como cada 15 de agosto, con un nudo en la garganta. No han faltado los políticos: la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que tardó más de media hora en recorrer los 100 metros desde el coche al templo, entre vítores y fotos; y la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, en el altar. Tres escalones más abajo, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y el resto de cargos públicos. Y cientos de fieles que, entre abanicos, trataban de seguir el acto sin desmayarse. Algunos no lo consiguieron.

