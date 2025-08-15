Ayuso dice que «sorprende» la huelga de bomberos en Madrid cuando las condiciones «no son las peores de España»

Madrid amanece vestida de fiesta: ha llegado el gran día de la Paloma. Como cada 15 de agosto, las celebraciones comienzan en la histórica Casa de la Villa, con la entrega de las 'Palomas de Bronce'. No es un acto cualquiera, sino la jornada ... en que los bomberos madrileños rinden tributo a su patrona, un homenaje que resuena en calles y plazas como un eco de gratitud y orgullo. Este año, sin embargo, el significado se torna más hondo. Los incendios que devoran distintas regiones de España han puesto a prueba, una vez más, el coraje y la entrega de quienes visten el uniforme. Y esa realidad no ha quedado al margen del acto.

A las 9:45 de la mañana, la plaza de la Villa comenzaba a desperezarse bajo un sol firme que presagiaba una jornada intensa. Entre el murmullo de los preparativos y una expectación que iba en aumento, empezaban a llegar los primeros rostros conocidos, dispuestos a participar en un día marcado por la emoción, el orgullo y el homenaje. La ausencia más destacada sería la del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien se encuentra de baja por paternidad; en su lugar, la responsabilidad recaería en la vicealcaldesa, Inma Sanz.

El primero en enfrentar los calores madrileños fue Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, quien cargó contra lo que definió como «fanatismo climático». Según el edil, esta postura habría frenado la ejecución de medidas clave para prevenir incendios, como el mantenimiento de pequeñas presas y remansos de agua, que considera esenciales para combatir el fuego. No dudó en señalar como responsables a los defensores de la 'Agenda 2030', defendiendo que los políticos deben estar «llamados a resolver problemas» en lugar de escudarse en acusaciones cruzadas para eludir responsabilidades.

Tras sus palabras, llegó el turno de Pilar Sánchez, concejala de Más Madrid, quien dirigió sus críticas a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de mantener a los bomberos en «situación de absoluta precariedad». Denunció que perciben sueldos de apenas 1.300 euros por arriesgar la vida, y que, una vez pasado el verano, las plantillas se reducen, dejando los campos sin el cuidado necesario y favoreciendo así la propagación de incendios. Además, reprochó al Gobierno regional no haber incorporado a los 1.287 bomberos pendientes de formación, incumpliendo la promesa de sumar 300 efectivos más.

En ese mismo tono de preocupación, la portavoz socialista, Reyes Maroto, apeló a la Virgen de la Paloma para que proteja a la ciudadanía y reiteró la necesidad de una «prevención real», que se planifica y ejecuta en otoño e invierno. Llamó a las administraciones a coordinarse y abandonar «confrontaciones absurdas», recordando también las reivindicaciones de los agentes forestales, cuyo trabajo preventivo, señaló, salva vidas. Para Maroto, la clave para frenar los incendios pasa por más prevención y por evitar que quienes los combaten asuman riesgos innecesarios.

A la cita también acudieron, entre otras personalidades, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Los premiados con las 'Palomas de Bronce' con Inma Sanz y Isabel Diaz Ayuso ep 'Las Palomas de Bronce' Una decena de bomberos, familiares y diversas autoridades aguardaban el inicio de la entrega de las 'Palomas de Bronce' y otros reconocimientos, otorgados por la Hermandad de Bomberos de la Virgen de la Paloma. El acto transcurrió en un ambiente ameno y cercano, reflejando en cada gesto y conversación el fuerte sentimiento de unión y compañerismo que caracteriza a los bomberos. El primero en recibir la Paloma de Bronce fue Alfredo Vaquerizo, un bombero veterano con más de 40 años de servicio. En su intervención, expresó su agradecimiento a quienes le precedieron y a quienes continuarán la labor en el Cuerpo, deseando un feliz día de la Paloma a todos sus compañeros y a la ciudad. Durante el acto, se destacó su «entrega a la profesión» y su carácter de «hombre comprometido», recordando que inició su vocación de servicio público durante el servicio militar. El segundo reconocimiento fue para Madrid Salud, el servicio municipal que promueve hábitos de vida saludables para más de dos millones y medio de madrileños. Su labor abarca desde la atención a la ciudadanía y el cuidado animal, hasta programas especializados en la prevención del suicidio y el tratamiento de adicciones. El premio fue recogido por Antonio Prieto, y se puso en valor su papel como «principal enlace» con los bomberos en situaciones de emergencia, resaltando el compromiso y profesionalidad de un «equipo trabajador» que forma parte esencial del engranaje de la respuesta municipal. El periodista Matías Prats fue el tercero en recibir la Paloma de Bronce, en un momento especialmente emotivo para el público. En su discurso, recordó a las víctimas y afectados por los incendios que asolan España en estos días de agosto, y evocó con cariño la ocasión en la que, junto a su padre, participó en un pregón navideño décadas atrás. Tras felicitar a los bomberos por la celebración de su patrona, cerró su intervención con un enérgico «¡Viva la Virgen de la Paloma!», levantando al auditorio en aplausos. Los bomberos destacaron su «rigor y seriedad» como periodista y lo definieron como un «aliado silencioso» que ha visibilizado la labor del Cuerpo a lo largo de su carrera.

Una vez entregadas todas las Palomas de Bronce y realizados los correspondientes saludos, llegó el turno de la intervención de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que centró su discurso en tres temas principales: los incendios que afectan a España, la gestión del reparto de menores y los posibles choques culturales.

La excepcionalidad del incendio de Tres Cantos

En primer lugar, la presidenta atribuyó los incendios que azotan la Península Ibérica a «un cúmulo de circunstancias», subrayando que fenómenos similares ocurren en todo el Mediterráneo, como en Grecia, donde cada año se registran incendios devastadores. En este contexto, defendió la necesidad de implementar políticas de prevención a lo largo de todo el año, enfocadas en mantener los campos limpios y evitar la rigidez burocrática.

En antaño, se realizaban con frecuencia labores de pastoreo preventivo, desbroce y limpieza de los bosques. Es por esto que la mandataria comentó que la Comunidad de Madrid continúa «destinando recursos a estas tareas, logrando que la mayoría de los incendios en la región queden en conatos». No obstante, reconoció que el fuego registrado en Tres Cantos fue excepcional, debido a ráfagas de viento inéditas que hicieron que el incendio avanzara a ocho kilómetros por hora. Según la presidenta: «la prioridad ahora es reparar, limpiar, reforestar en la medida de lo posible, ayudar a las personas afectadas y poner recursos a disposición de otras comunidades».

Por otro lado, Diaz Ayuso no pudo evitar comentar con sorpresa la reciente huelga de bomberos en la región, subrayando que las condiciones laborales de estos profesionales «no son ni mucho menos las peores de España».La mandataria exclamí que «no es el momento para protestas, sino para coordinarse con otras comunidades autónomas afectadas» por otros incendios forestales.

«España está abandonada a todos los niveles»

Por otro lado, la presidenta regional ha denunciado que el Gobierno no dé información respecto al reparto de menores migrantes desde Canarias, afirmando que «debe ser que se avergüenza». Volvió a recalcar que el reparto se realiza sin criterios claros, guiado únicamente por la política, la ideología y la conveniencia, calificándolo de «cínico».

Ayuso recordó además el recurso presentado ante el Tribunal Supremo por «invasión de competencias» y señaló que desconoce los movimientos recientes del Ejecutivo central, ironizando: «Nosotros no veraneamos con el presidente», en alusión a la falta de comunicación.

En un tono más amplio, la mandataria expresó que «España está abandonada a todos los niveles», subrayando el problema de la inmigración irregular, que cada año llega masivamente por aeropuertos y costas. Señaló también un abandono en la demografía del país, con una población cada vez más envejecida, pymes limitadas por la burocracia y una clase media cuyos salarios no han crecido en los últimos 20 años. Criticó al Gobierno por centrarse en «atacar y bloquear la alternancia» en lugar de afrontar los problemas reales.

«Somos un país aconfesional, no laico»

Por último, Ayuso ha defendido la libertad de credo y la celebración de tradiciones en la región, como procesiones, belenes y cabalgatas, advirtiendo que la comunidad judía es «cada vez más perseguida». «Todas las religiones —musulmana, católica o judía— deben poder expresarse libremente. España es un país aconfesional, no laico », exclamó.

También abordó los llamados «choques culturales» que observa en España, motivados por los cambios demográficos que se esperan en los próximos años. Díaz Ayuso criticó la presión sobre tradiciones católicas, señalando que en décadas pasadas la religión mayoritaria fue «fuertemente castigada» desde la política. Destacó que, aunque algunos ciudadanos no quieren integrarse, la mayoría sí lo hace, y subrayó que la Comunidad de Madrid seguirá defendiendo sus tradiciones, asegurando que «aquí cabemos todos».

500 bomberos en el último año

Aunque Almeida no ha estado presente en el acto, quiso participar a través de la red social X: «Madrid celebra el día de la Virgen de la Paloma con casticismo, devoción y orgullo, rindiendo homenaje a nuestra patrona popular. Que nos acompañe y proteja a todos los madrileños». En su lugar, ha acudido la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quien respondió a las críticas de Más Madrid sobre la falta de plazas de bomberos, recordando que durante su mandato la formación solo convocó 20 plazas. En cambio, Sanz destacó que en los últimos años se han incorporado 500 efectivos y defendió el aumento del presupuesto en un 50% para los Bomberos de Madrid, subrayando la importancia de fortalecer los servicios de seguridad y emergencias en la capital.

Madrid celebra el día de la Virgen de la Paloma con casticismo, devoción y

orgullo, rindiendo homenaje a nuestra patrona popular.



Que nos acompañe y proteja a todos los madrileños.

¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva Madrid! pic.twitter.com/jjgSPxVdAR — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) August 15, 2025

La alcaldesa en funciones reconoció un retraso en la formación de nuevos efectivos, pero aseguró que los cursos comenzarán en septiembre para que los nuevos integrantes puedan incorporarse pronto. Además, confirmó que hay planes para alcanzar una plantilla de 1.700 bomberos en los próximos años, con la incorporación inmediata de 126 nuevos miembros y oposiciones sucesivas de hasta 200 plazas, garantizando así un refuerzo sostenido del Cuerpo en los próximos años.