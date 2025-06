Ayuso: «Sánchez lleva a España a un desguace de consecuencias bíblicas»

Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) cree que la España que conocemos tiene los días contados. A su enfrentamiento absoluto con Pedro Sánchez suma ahora la advertencia de que «está preparando el escenario» para que «no sea posible la alternancia». El viernes se levantó de ... la Conferencia de Presidentes en Barcelona cuando el español dejó de sonar. Y este domingo el PP vuelve a las calles de Madrid para manifestarse en contra de la «mafia» del Gobierno.

—El viernes eclipsó usted la cumbre cuando se marchó de la sala para no tener que usar los pinganillos.

—Fue mi manera de manifestar que la España plurinacional no existe. Que el catalán y su literatura no se merecen eso. Que lo cortés si vienen a tu casa es hacer por entenderse. Y critico la instrumentalización de las lenguas regionales para hacernos sentir extranjeros en nuestra casa. Es un disparate hablar en español todo el día y ponernos el pinganillo para tratar lo que se supone que es de todos.

—¿Se plantea entonces no acudir a futuras conferencias?

—Preguntemos mejor al Gobierno cuándo va a defender que el español sea la tercera lengua oficial de Europa. O en qué idioma hablan los separatistas entre ellos para seguir minando nuestra vida pública y privada día a día. Porque esto es lo que hay detrás. En siete años jamás hizo falta un pinganillo y ahora parece vital. Las lenguas están para entenderse.

—En algunos momentos la reunión estuvo en el aire. ¿Usted era partidaria de no haber acudido?

—Por coherencia tenía que ir. He sido la primera que me he quejado cuando no se ha convocado. Tampoco quería que pareciera un desaire a los catalanes. Habría sido la primera vez que no habría ido a una Conferencia, y no quería que fuera en Cataluña. También era la oportunidad de denunciar lo que estoy diciendo. Y en perfecto español

—¿Se pueden sentar con Sánchez y 48 horas después manifestarse contra él llamándole mafia? ¿Es creíble?

—Se puede imaginar la ilusión con la que fui... Pero es que la situación que estamos viviendo no tiene precedentes. Hablamos de la ruptura de los poderes del Estado, del abuso del poder legislativo sobre el judicial. Se está imponiendo una democracia popular y están preparando el escenario para que sea imposible la alternancia política. Y esto es tan grave que la manifestación de este domingo representa a todos los que no quieren esto.

—Hay un clima generalizado de corrupción alrededor del Gobierno. El último caso es el de Leire Díez.

—Asistimos a diario a una feria de corrupción y personajes mientras sigue la estrategia de la carcoma por parte del Gobierno para que no quede una sola institución en pie. Es un asalto a las instituciones nunca visto en democracia y es irreversible. Tantos escándalos impiden ver la progresión que llevamos y la deriva hacia una dictadura. Hasta que Sánchez no se asegure de que todo su entorno se ha amnistiado, como hicieron en Andalucía o con los golpistas en Cataluña, hará lo que sea para mantenerse. Y cuanto más débil esté, más le apretarán sus socios. Esto es un destrozo, un desguace para España de consecuencias bíblicas.

—¿Y qué puede hacer el PP? Sus socios le mantienen y nada indica que vaya a convocar elecciones.

—No solo el PP. Todos tenemos que dar nuestra mejor versión. Los empresarios seguir confiando en que esto va a cambiar dentro de poco y seguir invirtiendo y creando puestos de trabajo. Jueces y fiscales no dejarse doblegar por un Gobierno que crea corrupción para tapar la suya propia. El PP tendrá que seguir haciendo una defensa de la España constitucional y de la separación de poderes. Alguien tiene que hacer esa defensa en favor de la verdad. Vamos poco a poco adentrándonos en una dictadura, en una democracia popular... Es el deterioro para crear una cueva de ladrones, como ha pasado en Venezuela.

—¿Serán los jueces y los fiscales quienes acabarán con esta legislatura?

—Ahora mismo los jueces han sentado en el banquillo o van a sentar a un fiscal general, a la familia del presidente... Y lo que el Gobierno quiere es responder con cloacas del Estado, con escuchas y buscándoles escándalos para silenciarles. Pero si cada juez, cada fiscal, cada funcionario y periodista no se dejan pisotear, el principio del fin llegará antes.

—Se cumplen dos años de esta legislatura y de su mayoría absoluta. ¿Qué dos hitos destaca en su balance?

—Madrid está viviendo uno de los mejores momentos de su historia. Es más internacional que nunca, jamás se había hablado tanto fuera y dentro de nuestras fronteras. Somos la casa de la hispanidad y se nota más que nunca lo oportuna que es esta apuesta. Y va creciendo por días. Si tengo que quedarme con dos hitos serían la hispanidad con la internacionalización y las reformas educativas.

—Cuando llegó dijo que ocho años eran suficientes al frente de la Comunidad. ¿Por qué ya no lo ve así?

—He sentado las bases para que mi presencia no sea imprescindible, tanto en el partido como en la Comunidad. Creo que hay que vivir con intensidad cada etapa. Pero también es cierto que la situación en la que estamos es inédita. Tener de oposición al presidente del Gobierno y ver que ese proyecto para llevarnos a una república plurinacional de la que tantas veces he hablado sigue yendo a gran velocidad... Serán las circunstancias las que hablen, pero hace seis años jamás pensé que íbamos a encontrarnos en una situación como esta.

— Sobre Alberto González Amador. ¿Piensa que si el caso del fraude fiscal llega a juicio puede haber nulidad por la filtración inicial del fiscal general del Estado?

—Después de dos años de juicio mediático no puedo añadir mucho más. No quisiera perjudicar en el proceso a una persona que está siendo utilizada para hacerme daño utilizando métodos chavistas. Si son capaces de emprender una operación contra la UCO o contra empresarios, ¿qué no harán contra adversarios políticos?. Quieren destruir mi moral.

—¿Cambiaría algo sobre cómo empezó a gestionar el asunto?

—No tiene arreglo. Cuando tienes el aparato del sanchismo delante, todas las instituciones del Estado y una serie de medios del régimen que actúan al unísono… Da igual, estás sentenciado mediáticamente. Creo que hay que poner en una balanza cuál es mi responsabilidad, qué esperan los ciudadanos de mí. Y eso está por encima de cualquier cosa. A eso dedico mi vida.

—Y sobre la otra investigación en marcha por corrupción en los negocios y administración desleal. La referida a Quirón Prevención. ¿Tiene garantías de que ahí no hay nada?

—Es que si pusiéramos bajo sospecha las decenas de miles de empresas que contratan con la Comunidad de Madrid o los proveedores, o si cualquiera de ellos tiene una mínima relación con un político… Esto sería un imposible. Las relaciones contractuales que nada tienen que ver con la administración no sé cómo se convierten en casos de Estado.

—Y la Fiscalía ha conseguido reabrir el caso de las residencias en Madrid.

—La Fiscalía ha cambiado de criterio después de 62 archivos y cuatro años. Un cambio que no se había visto nunca y que no se ha aplicado en el resto de las comunidades autónomas donde, en proporción, fallecieron muchos más ancianos en residencias. En Madrid ni un geriatra ni un sanitario recibieron una sola instrucción de la Comunidad para actuar de una u otra manera.