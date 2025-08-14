Más de 1.200 agentes y 160 operarios de limpieza para la fiesta grande de La Paloma

La patrona popular de la capital de España, la Virgen de La Paloma, volverá a ser la protagonista del 15 de agosto, en el corazón del verano y en la cumbre de una aplastante ola de calor. Pero ni el sol que pica ni el éxodo vacacional lograrán vencer la tradición, que manda que la iglesia que guarda el cuadro de la Virgen se abarrote de fieles que comparten con los políticos locales el siempre emocionante acto de la bajada de la imagen en brazos de un bombero municipal. Este año, todo está dispuesto, incluido el dispositivo de seguridad en el que están participando hasta 1.200 agentes locales, y 160 operarios de limpieza que se encargarán de que todo esté impecable en las transitadas calles de La Latina.

En esta ocasión, es Manuel Cerrillo, bombero de 50 años, el encargado de bajar el cuadro con la imagen de la Virgen. Este profesional con larga trayectoria –vivió acontecimientos como el 11-M– es además hijo de otro bombero que también tuvo el honor de bajar el cuadro muchas décadas atrás.

Mientras llega el momento, las calles de la zona, ya engalanadas con guirnaldas y mantones colgados de lado a lado, reciben a un ejército de operarios de limpieza que se van a encargar de mantener en perfecto estado de revista un área que se llenará, como cada año, de madrileños y turistas. Contarán para facilitar su tarea con 90 máquinas y vehículos.

Los trabajadores de la limpieza se concentrarán en los puntos más concurridos, como Las Vistillas, la plaza de la Paja, la Cava Baja o la plaza del Humilladero, así como en las calles que las rodean. Durante cada jornada, hasta 41 personas (35 en la última noche) del servicio de Limpieza Viaria y el Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) trabajarán en turnos nocturnos para que al amanecer todo esté a punto para los conciertos, actividades y puestos de fiesta.

Maquinaria

Contarán con seis máquinas de baldeo mixto, dos de barrido mixto, dos de peinado y dos de barrido manual; y el Servicio de Limpieza Urgente (SELUR), encargado de intervenciones rápidas, llevará además una barredora, un vehículo de baldeo y un camión de caja abierta.

Además, para facilitar el depósito de basura, se han instalado 478 contenedores de envases, papel y cartón, orgánica y resto, y 63 papeleras de aro, repartidas en puntos estratégicos.

También se han colocado ocho baños portátiles, cuatro en la plaza de Gabriel Miró (junto a los jardines de las Vistillas) y otros cuatro en la plaza de la Paja a la altura de la calle del Príncipe de Anglona). El dispositivo de seguridad para las fiestas lo componen 1.200 policías municipales, y un centenar de sanitarios de Samur.