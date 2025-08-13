De forjarse en el 11-M y el incendio del Windsor a bajar el cuadro de la Virgen de La Paloma

Como hizo su padre a finales de los años 70, Manuel Cerrillo protagonizará este viernes uno de los momentos más emblemáticos de las fiestas de La Paloma: la bajada del cuadro de la Virgen en la iglesia que lleva su nombre. El bombero municipal, de 50 años, ha confesado esta mañana en declaraciones a los medios de comunicación que jamás imaginó que pudiera ser el encargado de protagonizar un evento tan simbólico en la capital. «Hay gente que lleva muchos años en la cofradía, que incluso se jubila. Cuando me lo ofrecieron a mí no dudé ni un segundo en decir que sí. Estoy encantado y es todo un orgullo», ha reconocido.

Cerrillo trabajó en los atentados del 11-M y en el incendio del Windsor. A punto de cumplir 25 años en el Cuerpo, se reivindica como «un bombero más que hace de todo»: rescates de personas, mantenimiento de la ciudad o incluso actuar ante caídas de árboles o tormentas. Con la experiencia que le ha dado el tiempo, el protagonista de las fiestas confía en «hacerlo todo muy bien para que baje como tiene que bajar y sea un privilegio para todos los madrileños tener a su virgen ahí delante».

El lienzo que bajará Cerrillo, con el apoyo desde la parte de abajo de una escalera de sus compañeros, pesa unos 80 kilos. Sus colegas retirarán el marco de su sujeción habitual. Él les guiará e irá cargando con el elemento artístico hasta abajo para que puedan observarlo todos los madrileños. «Cuando estás con los compañeros estás protegido por un caparazón y, entonces, nada puede salir mal», ha expresado.

El bombero, como muchos otros madrileños, también pedirá a la Virgen de La Paloma por varias cuestiones. Y se acordará mucho de su madre y de su padre: «Como siempre digo y hasta que me muera lo diré, soy bombero gracias a mis padres, que me ayudaron incondicionalmente desde el principio. Se lo debo todo».

En su memoria también estarán su mujer y su hijos. Su hija, de 14 años, quiere seguir sus pasos y convertirse en bombera en unos años. También su primo siguió la estela. Más allá de lo familiar, el bombero pedirá porque cesen «todas las emergencias», como los incendios que asolan España en estos días. También dejará una petición porque «los médicos no tengan que trabajar» ni, en general, ningún trabajador de los servicios de emergencia de la ciudad. «Eso significará que a nadie le pasa nada y que todo el mundo está seguro», consideró.

A modo de chascarrillo y como curiosidad, el que será una de las figuras con más ojos apuntándole en la capital este viernes ha contado que su abuelo no quería que sus hijos –entre ellos el padre de Cerrillo– trabajaran como bomberos. «Pues toma, tres hijos y dos nietos en la profesión», ha bromeado.

