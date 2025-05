Un edil del PSOE denuncia un comentario homófobo de Andrea Levy: «Me ha dicho que hiciera mi intervención desde una sauna»

Tocaba este miércoles una mañana de Pleno extraordinario en Cibeles para aprobar el Plan Reside, la receta de choque del gobierno municipal para acotar el fenómeno de los pisos turísticos. Sin embargo, lo que ha acabado siendo extraordinario extraordinario ha sido el momento de las votaciones, interrumpidas por una bronca entre la edil del PP Andrea Levy y el concejal del PSOE Antonio Giraldo, que tomaba la palabra para denunciar que la popular le había pedido que «hiciera su intervención desde una sauna» cuando estaba defendiendo la posición de su partido sobre el Plan Reside. «Le pido que se retracte y pida disculpas tras proferir un asqueroso comentario homófobo».

Lejos de relajarse, la tensión ha seguido creciendo. Mientras el presidente del Pleno, Borja Fanjul, trataba de sacar adelante las votaciones, Levy ha abierto su micrófono para «aclarar el asunto» y criticar «esa barbaridad». Después de un par de llamadas de atención por parte de Fanjul, la edil poular incluso se ha levantado de su escaño y se ha acercado a la bancada rival para hablar directamente al oído con Giraldo. En medio del barullo, han concluido las votaciones y se ha levantado la sesión.

No obstante, no ha acabado la polémica, que se ha trasladado a la sala de prensa, donde Levy ha estado arropada por el resto de sus compañeros de partido. Allí, Reyes Maroto, acompañada de todos sus concejales, ha criticado la «intimidación» que sufre su partido y la «crispación» habitaul que hay en el Pleno. «Hoy ha pasado algo inédito, se ha invadido el espacio de un concejal, algo que nunca se tenía que haber producido», ha sostenido Maroto, que ha anunciado que pondrán una queja formal por la forma en la que el presidente aplica el reglamento de la cámara.

Otro contexto

También emitirá una queja formal Más Madrid, ha trasladado su portavoz, Rita Maestre, por lo que considera una gestión «sectaria y partidista» del Pleno por parte de su presidente. Minutos antes, ha protestado, se había expulsado al edil Nacho Murgui en menos de un minuto después de que el presidente le escuchase llamarle «sinvergüenza».

Mientras hablaba, Giraldo y Levy tuvieron un nuevo intento de aproximación fuera de los micrófonos. «Yo me he sentido ofendido, pero me pides disculpas y ahí lo dejamos. Ya está», afirmaba el edil socialista, mientras Levy insistía en que no se estaba refiriendo a él. De hecho, ha explicado después el concejal, en esa primera explicación dentro del Pleno Levy le había dicho que se refería «a las saunas de familiares del presidente».

El último en intervenir para zanjar esta polémica ha sido el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha defendido el trabajo del presidente del Pleno y ha criticado que su oposición considere que «reventar y crispar los plenos es la única forma de tener titulares en la prensa». «Los madrileños no se merecen esto, deben cesar los insultos», apuntaba el regidor municipal, que insistía en reiterar que cesen los insultos, recordando como a él mismo Maroto le llamó «cara de payaso» en otra sesión. Sobre este episodio en particular, aclaró, «Giraldo y Levy han hablado entre ellos de forma muy civilizada, y ella le ha explicado el contexto. Sacar de contexto ese comentario es parte de la estrategia de crispación de la oposición», apuntó. El contexto en el que se estaba hablando, apuntó, es sobre la posibilidad que da el plan reside de transformar edificios dotacionales privados en residenciales. «Nada tiene que ver con Giraldo ni su orientación sexual, no había intencionalidad personal. Y ha tenido la gallardía de ir a su escaño y explicaárselo. Son actitudes muy distintas al a que tuvo Maroto cuando me llamó cara de payaso, que no vino a explicarme nada», zanjó. Hasta la próxima trifulca.