Detenido un falso espía que se colaba en un cuartel del Ejército para reclutar a militares

El arrestado, que había sido conductor de Uber, se hacía pasar por subinspector de Policía Nacional «por pura satisfacción personal»

El Supremo absuelve al Pequeño Nicolás por fingir que era del Gobierno y le baja condena en el caso sobre una compraventa

Carlos Hidalgo

La Brigada Provincial de Información ha detenido en Madrid a un exconductor de Uber de 50 años que se hacía pasar por un espía. El individuo llegó a entrar durante meses en un cuartel del Ejército con credenciales falsas y se entrevistó con varios ... militares, a los que ofreció ser reclutados y pidió su currículum.

