Detenido un falso espía que se colaba en un cuartel del Ejército para reclutar a militares

La Brigada Provincial de Información ha detenido en Madrid a un exconductor de Uber de 50 años que se hacía pasar por un espía. El individuo llegó a entrar durante meses en un cuartel del Ejército con credenciales falsas y se entrevistó con varios ... militares, a los que ofreció ser reclutados y pidió su currículum.

Esta es la historia de un hombre común, de mediana edad y de un barrio madrileño que, siendo abuelo aún joven, llevaba a sus nietos por las mañanas a la guardería y luego se dirigía a la instalación militar. Llegaba y presentaba un carné profesional de subinspector de Policía Nacional, con cierta amabilidad, hasta el punto de que se fraguó la confianza de personas de allí. Es cierto que tenía algún conocido dentro. Incluso relataba episodios, inventados, de su vida como espía.

Se presentaba como un reclutador de los servicios de Inteligencia españoles y el asunto cuajó de cara a sus interlocutores. Hasta que el pasado mes de agosto alguien de dentro se escamó, le impidió el acceso y dio parte de la Policía. La Brigada de Información comenzó a investigarle.

Entonces, se dieron cuenta de que el número de carné policial se correspondía con la de un agente real, pero que jamás había perdido su credencial ni estaba al corriente de lo que sucedía. Literalmente, el sospechoso le había clonado la placa, aunque sustituyó la foto.

Además, se presentaba en el cuartel con una pistola de airsoft y llegó a ofrecerle un revólver a uno de los 'reclutados'. El pasado 25 de septiembre, se le acabó el juego: fue arrestado por un delito de usurpación de las funciones públicas, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Se da la circunstancia de que tenía antecedentes por hechos similares.

La pistola de aire comprimido y su cartuchera ABC

Fuentes del caso explican a ABC que se ha podido constatar que el detenido no tiene ninguna adscripción con grupos criminales y los hechos no tienen ninguna vinculación ideológica o motivación política. No había constituido ningún peligro para las diferentes dependencias que frecuentaba y que su único fin era por satisfacción personal y creación de relaciones personales. «Lo hacía por pura satisfacción personal», concluyen. Probablemente, tenga ideaciones de esa índole fruto de algún trastorno mental.