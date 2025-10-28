Suscribete a
ABC Premium

Brigadas 24 horas y campañas de vigilancia en comercios: el plan de Almeida para mejorar la limpieza de las calles

El Ayuntamiento de Madrid ha detectado un incremento de abandono de muebles y enseres, especialmente en Puente de Vallecas, Carabanchel, Usera y Villaverde, con una media del 90%

Madrid introducirá para el cálculo de la tasa de basuras el número de empadronados en la vivienda

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, este miércoles
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, este miércoles EP
Amina Ould

Amina Ould

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un plan para mejorar la limpieza de las calles tras haber detectado un mayor abandono indebido de residuos junto a los contenedores de recogida. Para ello, reforzará con 300 operarios el personal de limpieza y peinados, pondrá ... en marcha una brigada de proximidad 24 horas para el traslado de incidencias, se incrementará la vigilancia en comercios y otras zonas, especialmente a los vinculados a obras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app