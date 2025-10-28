Brigadas 24 horas y campañas de vigilancia en comercios: el plan de Almeida para mejorar la limpieza de las calles

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha un plan para mejorar la limpieza de las calles tras haber detectado un mayor abandono indebido de residuos junto a los contenedores de recogida. Para ello, reforzará con 300 operarios el personal de limpieza y peinados, pondrá ... en marcha una brigada de proximidad 24 horas para el traslado de incidencias, se incrementará la vigilancia en comercios y otras zonas, especialmente a los vinculados a obras.

Así lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante su intervención en el Pleno municipal, sobre el análisis que se ha llevado a cabo por parte de los técnicos del ayuntamiento sobre el estado de la ciudad en esta materia. Ha señalado que pese a que la limpieza de las calles no la principal reclamación de los madrileños y el número de quejas registradas están en «mínimos históricos», existe «un empeoramiento del estado de nuestras vías, acusable a conductas incívicas de algunos ciudadanos y el sector comercial».

Se ha constatado que numerosos establecimientos comerciales no están cumpliendo con los horarios del servicio de recogida «puerta a puerta» y depositan sus residuos fuera o dentro de los recipientes, colmatándolos para el uso por parte de las comunidades de vecinos.

90% de abandono Puente de Vallecas, Carabanchel, Usera y Villaverde

Por otro lado, ha indicado el regidor madrileño, están apareciendo nuevos puntos de suciedad en determinados barrios debido a que los usuarios dejan sus residuos a pie de contenedor, manteniéndose los recipientes vacíos. Según el análisis técnico, se está produciendo un gran aumento de abandono de muebles y enseres, especialmente en Puente de Vallecas, Carabanchel, Usera y Villaverde, con una media de abandono del 90% frente al 50% del resto de distritos la ciudad. Ni se avisa a los servicios municipales para su retirada ni se respetan los días de recogida programada.

Almeida ha anunciado que se va a poner en marcha un plan para reconducir estas conductas y mejorar el estado de limpieza de la ciudad. Una de las principales medidas que contempla es el refuerzo del personal de limpieza y peinados para retirada de residuos en el entorno de los contenedores. Durante tres meses se incrementará en un número de aproximadamente 300 personas las destinadas a esta misión.

Se va a poner a disposición de las Juntas de Distrito unas brigadas de proximidad para la limpieza las 24 horas para el traslado de las incidencias que se detecten a través de los ciudadanos, de forma que se puedan resolver de forma rápida las de mayor impacto mediante la movilización de los recursos necesarios, ya sean de limpieza, SELUR, interbloques, recogida y contenerización.

Para garantizar la efectividad de este plan se va a intensificar la coordinación entre Policía Municipal y los servicios de limpieza para incrementar la vigilancia y el posible aumento de la eficiencia sancionadora en esta materia.

También se reforzará la información y concienciación al sector comercial de toda la capital, con visitas a cada uno de los establecimientos, y a los ciudadanos en situados de los contenedores acerca del abandono de residuos y del correcto depósito de las diferentes fracciones de residuos.

Otra de las actuaciones contempladas en este plan es el seguimiento específico de contenedores vinculados a obras, a fin de que no genere un indeseado «efecto llamada» con el que otras personas depositen residuos domiciliarios en torno a los mismos. El Ayuntamiento garantizará que se retiren una vez finalizados los trabajos.