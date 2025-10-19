Suscribete a
El 'tasazo' a las basuras desata una tormenta: irritación entre los vecinos y temor a una ola de litigios

El envío de los primeros recibos desvela una subida del 30% en el coste del servicio para los ciudadanosTormenta por la tasa de basuras: enfado vecinal y temor a una ola de recursos

¿Por qué los ayuntamientos han empezado a cobrar una tasa de basuras? ¿Quién tiene obligación de pagarla?

Editorial | Desproporción y rechazo de la tasa de basuras

Un camión de recogida de basuras opera en la madrileña calle de Atocha
Un camión de recogida de basuras opera en la madrileña calle de Atocha ABC
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Una alcaldesa escoltada por la Guardia Civil y decenas de vecinos y comerciantes arrojando objetos y bolsas de basura a los concejales del gobierno municipal. Lo sucedido hace apenas unos días en la localidad pontevedresa de Cangas de Morrazo ha marcado el pico en la ... medida de la irritación ciudadana con la nueva tasa obligatoria de basuras, aprobada y regulada por el Gobierno en cumplimiento de una directiva europea en 2022 dentro de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que los ayuntamientos tenían la obligación de incorporar a sus ordenanzas fiscales antes del pasado 10 de abril y cuyos primeros recibos han comenzado a enviarse en las últimas semanas para sorpresa y enfado de los receptores.

