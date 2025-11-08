Alcampo cierra para siempre y de forma inmediata este supermercado de Madrid tras más de 20 años abierto

Alcampo se prepara ya para poner en marcha su nuevo plan de ajuste laboral, que afectará a más de 500 trabajadores y que supondrá el cierre de hasta 25 supermercados en España. Así lo anunciaron hace varios meses los responsables de ... la cadena de supermercados, que reducirá parte de su personal tras el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en muchos rincones de nuestro país.

Desde la compañía explicaron en su momento que se trataba de una decisión tomada con la intención de adaptarse a los «nuevos hábitos de consumo». Así, con esta reorganización interna, el objetivo es priorizar la eficiencia operativa y el cierre de establecimientos considerados poco rentables, que están concentrados en comunidades como Aragón, Castilla y León y Madrid.

A la espera de saber cuándo echarán el cierre los supermercados afectados por este ajuste, uno de los de la capital de Madrid está a punto de hacerlo de forma inminente. Y es que, al contrario que los otros locales, este bajará las persianas para siempre a raíz del cierre definitivo del centro comercial en el que se encuentra situado.

Adiós a este mítico Alcampo de Madrid: cierra sus puertas este fin de semana

Se trata del Alcampo situado en el Paseo de la Ermita del Santo, situado en pleno distrito de Latina, muy cerca del Puente de San Isidro en la capital. Este mítico establecimiento, que lleva abierto desde hace más de 20 años en el centro de Madrid, cerrará sus puertas de forma definitiva este domingo 9 de noviembre de 2025, según ha confirmado la propia compañía.

Este local se encuentra junto al Centro Comercial de la Ermita del Santo, que será derribado en las próximas semanas para dar inicio al proyecto de la Ermita del Santo, que edificará cerca de 600 pisos en este punto cercano a Madrid Río. Las obras en este barrio comenzaron hace meses y ya se ha tirado gran parte del centro comercial, que incluía un teatro y el circuito de karting de Carlos Sainz, uno de los grandes atractivos de la zona.

En su interior todavía se mantienen abiertos otros negocios, como un restaurante Burger King, una bolera y un gimnasio, pero el cierre de estos también podría ser inminente. Según apuntan ciertas informaciones, estos locales seguirán abiertos hasta 2026, al contrario que el Alcampo, que cerrará sus puertas este fin de semana.

Así será el proyecto de la Ermita del Santo en Madrid

El proyecto de la Ermita del Santo, impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, permitirá que la capital española cuente con un nuevo área de residencia y zonas verdes en el distrito de Latina. Situado en pleno Paseo de la Ermita del Santo, junto a Madrid Río, este plan urbanístico permitirá que se regeneren un total de 69.487 metros cuadrados en la zona delimitada por el paseo que le da nombre, la calle Sepúlveda y el parque de la Cuña Verde.

Aunque esto supondrá la demolición del antiguo centro comercial construido en los años 70, transformará radicamente el barrio de Los Cármenes. Y es que convertirá este complejo comercial y deportivo en declive desde hace años en un centro urbano local, con viviendas, zonas verdes, una plaza de barrio, calles peatonales, además de locales comerciales, restauración, de ocio y recreo.

Así será el proyecto de la Ermita del Santo en Madrid: cuántas viviendas habrá, qué zonas verdes tendrá y cómo cambiará la zona AYUNTAMIENTO DE MADRID

Dará lugar a un nuevo barrio con entre 530 y 600 viviendas, de las cuales alrededor de 150 serán de protección pública (28% del aprovechamiento urbanístico). Además, allí se reubicará también el Teatro Goya, así como nuevas instalaciones deportivas y una piscina cubierta con gimnasio y salas de fitness.

Sin embargo, este proyecto también ha generado un gran rechazo entre los vecinos de la Ermita del Santo, quienes lo califican de «un pelotazo urbanístico en toda regla que no responde al interés general y que únicamente favorece los intereses económicos particulares de la socimi propietaria del centro comercial».