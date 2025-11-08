Suscribete a
Alcampo cierra para siempre y de forma inmediata este supermercado de Madrid tras más de 20 años abierto

La compañía de supermercados se despide este fin de semana de uno de sus locales más míticos en la capital española

Alcampo se prepara ya para poner en marcha su nuevo plan de ajuste laboral, que afectará a más de 500 trabajadores y que supondrá el cierre de hasta 25 supermercados en España. Así lo anunciaron hace varios meses los responsables de ... la cadena de supermercados, que reducirá parte de su personal tras el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en muchos rincones de nuestro país.

