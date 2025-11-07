La reforma del estanque del Retiro o el túnel de Costa Rica: estas son las inversiones distrito a distrito para 2026

Los presupuestos de 2026 son, a ojos del Gobierno municipal, «los más inversores desde 2008», es decir, los más expansivos. Según explicaba este jueves la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, se ha invertido en los 21 distritos de la capital, en base al ... criterio de población pero también según a las necesidades de cada distrito. De ahí que los distritos más beneficiados sean Latina, Puente de Vallecas, Carabanchel, Villaverde y Usera, mientras que los vecinos que menos reciben son los de Barajas, Chamberí, Chamartín, Retiro y Salamanca. En todo caso, todos los madrileños van a percibir, de mayor o menor manera, mejoras en sus barrios.

En el distrito Centro existe una partida de 150.000 euros para acondicionar el Museo de Arte Contemporáneo y otros 1.226.551 euros para rehabilitar la plaza del Rastrillo. También habrá remodelación de las instalaciones municipales de la plaza de la Villa, el edificio donde antiguamente se encontraba la sede central del Ayuntamiento y que hoy en día se emplea para, entre otras cuestiones, a celebrar las comisiones. Por ejemplo, se adjudican 31.000 euros, en una partida, y otros, 900.000 en otra, a reformar el edificio situado en el número 4 de dicha plaza.

En Arganzuela las inversiones están más enfocadas al disfrute de los vecinos. Así, se adjudica, en una partida, un millón de euros, y en otra, 500.000 euros, a construir una pasarela para peatones y ciclistas que conecte este distrito con el de Carabanchel, sobre el río Manzanares. También se dedica más de medio millón de euros en rehabilitar el antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi.

Gasto no financiero por secciones Cifras en millones de euros Diferencia 2025/26 2025 2026 % Centro 39,38 41,48 +5,3 Arganzuela 40,19 45,61 +13,5 Retiro 28,79 32,06 +11,3 Salamanca 29,83 30,54 +2,4 Chamartín 25,16 28,89 +14,8 Tetuán 40,89 46,16 +12,9 Chamberí 24,25 28,34 +16,9 Fuencarral-El Pardo 52,49 61,79 +17,7 Moncloa-Aravaca 47,53 53,77 +13,1 Latina 76,5 89,51 +17,0 Carabanchel 62,87 75,62 +20,3 Usera 53,56 59,33 +10,8 Puente de Vallecas 73,86 84,45 +14,3 Moratalaz 35,34 42,44 +20,1 Ciudad Lineal 50,18 55,95 +11,5 Hortaleza 43,64 52,25 +19,7 Villaverde 59,82 67,85 +13,4 Villa de Vallecas 33,13 39,14 +18,2 Vicálvaro 35,95 42,05 +16,9 San Blas-Canillejas 49,62 58,66 +18,2 Barajas 20,9 23,17 +10,8 Total gasto no financiero 923,9 1059,04 +14,6 Fuente: Ayuntamiento de Madrid / ABC Gasto no financiero por distritos Cifras en millones de euros Diferencia 2025/2026 2025 2026 en millones en % Centro 39,38 41,48 +2,09 +5,3% Arganzuela 40,19 45,61 +5,42 +13,5% Retiro 28,79 32,06 +3,27 +11,3% Salamanca 29,83 30,54 +0,71 +2,4% Chamartín 25,16 28,89 +3,72 +14,8% Tetuán 40,89 46,16 +5,27 +12,9% Chamberí 24,25 28,34 +4,09 +16,9% Fuencarral-El Pardo 52,49 61,79 +9,31 +17,7% Moncloa-Aravaca 47,53 53,77 +6,23 +13,1% Latina 76,5 89,51 +13,0 +17,0% Carabanchel 62,87 75,62 +12,75 +20,3% Usera 53,56 59,33 +5,77 +10,8% Puente de Vallecas 73,86 84,45 +10,59 +14,3% Moratalaz 35,34 42,44 +7,09 +20,1% Ciudad Lineal 50,18 55,95 +5,76 +11,5% Hortaleza 43,64 52,25 +8,61 +19,7% Villaverde 59,82 67,85 +8,03 +13,4% Villa de Vallecas 33,13 39,14 +6,01 +18,2% Vicálvaro 35,95 42,05 +6,09 +16,9% San Blas-Canillejas 49,62 58,66 +9,04 +18,2% Barajas 20,9 23,17 +2,27 +10,8% Total gasto no financiero 923,9 1059,04 +135,14 +14,6% Fuente: Ayuntamiento de Madrid / ABC

Las inversiones en Retiro tienen acento cultural, entre otros, se dan 300.000 euros para adecuar el teatro de títeres del parque que da nombre al distrito así como 113.679 euros para acondicionar el estanque y 500.000 para construir la escuela infantil Los Pajaritos. En Salamanca también hay varias inversiones: para remodelar instalaciones deportivas hay presupuestados 21.000 euros, para conservar edificios del distrito unos 20.000 euros y, otros 8.000, para instalar placas conmemorativas.

Un total de 78.000 euros están adjudicados a obras en la calle Darro, situado en el distrito de Chamartín, donde también se remodelará los pavimentos de las calles peor conservadas a cuenta de los 20.000 euros presupuestados para ello. Los vecinos de esta zona cuentan también con 240.000 euros para remodelar los parques, mil euros para pavimentar los entornos escolares y cerca de 200.000 para mejorar los polideportivos.

En Tetuán, hay más de 5 millones para reformar el paseo de la Dirección, cerca de 300.000 en ampliar las calles estrechas del distrito, 150.000 para climatizar la Casa de Baños, otros 100.000 euros en renovar el mobiliario del parque infantil del barrio de Almenara; 125.000 euros para mejorar los baños del colegio público Ignacio Zuloaga y 100.000 euros para la instalación deportiva del parque de la Ventilla, entre otras inversiones.

Mientras que en Ciudad Lineal se dedican más de 4 millones en el centro cultural juvenil situado en la calle Panamá, se adecuarán las vías con una partida de 8.000 euros, y se mejorará el centro de día y de mayores del distrito con 30.000 euros.

Casi un millón de euros son para renovar el túnel que conecta Costa Rica con la Gran Vía de Hortaleza; cerca de tres millones de euros para desarrollar el bosque verde de Villaverde y, en este último distrito, más de un millón de euros para urbanizar el complejo de Navas de Tolosa. En Moncloa-Aravaca, se dedican otros 3.000 euros en fomentar placas taurinas en la Venta de Batán.

En el distrito de Latina cabe destacar las inversiones de dos millones y medio para rehabilitar el parque de las Cruces y otros 121.000 euros para mejorar la zona de Campamento. Más de un millón de euros va a remodelar el casco antiguo de Carabanchel, donde también se reformará la plaza de Oporto con dos millones y medio. En Puente de Vallecas se destinan 450.000 euros a zonas verdes y ajardinadas, 800.000 más a centros deportivos y 120.000 a carriles bici, entre otras partidas.

En Moratalaz destaca la inversión de 400.000 euros en construir un quiosco-bar en el parque de la Cuña o los 995.000 euros para construir un campo de rugby. Los vecinos de Fuencarral-El Pardo verán sus edificios más adecentados con la partida de 1.013.621 euros, mientras que los de San Blas-Canillejas tendrán una mejor ciudad deportiva gracias a los más de 3.000.000 euros destinados a ello así como un mejor pabellón de Antonio Mata con otros tres millones de euros.

Evolución del total por distritos En millones de euros Corporaciones Carmena Almeida Almeida 2016 537 606 2017 573 2018 2019 653 +62% 2020 704 762 2021 2022 831 2023 813 2024 882 2025 924 2026 1.059 Fuente: Ayuntamiento de Madrid / ABC Evolución del total por distritos En millones de euros Corporaciones Carmena Almeida Almeida 1.059 +62% 924 882 831 813 762 704 653 606 573 537 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Fuente: Ayuntamiento de Madrid / ABC

En Usera se destinan 1.488.000 euros para mejorar las zonas verdes de Orcasitas y 4.620.944 euros para construir un centro cultural en la calle Tomelloso. Mientras que en Villa de Vallecas se destina 1.950.000 euros al bulevar del sureste y 3.891.600 a construir una nueva casa de familia.

Barajas recibe 2.925.000 para peatonalizar su casco histórico y otros 450.000 para construir una pista norte en su centro deportivo. Los vecinos de Vicálvaro tienen 300.000 euros para ver mejorados la oficina de atención al ciudadano, 500.000 de euros para la construcción de una nueva unidad integral de policía, un millón de euros para construir un nuevo centro deportivo en El Cañaveral, donde también se destinan otros cuatro millones de euros para el centro de acogida de personas sin hogar.

Por último, los vecinos de Chamberí tienen 3 millones de euros para reformar su plaza y más de un millón para remozar el centro de mayores de Santa Engracia, entre otras partidas presupuestas por Hacienda para 2026.