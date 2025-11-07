Suscribete a
Presupuestos madrid 2026

La reforma del estanque del Retiro o el túnel de Costa Rica: estas son las inversiones distrito a distrito para 2026

El Ayuntamiento invierte en los 21 distritos de la capital aunque Latina, Puente de Vallecas, Carabanchel, Villaverde y Usera son los más beneficiados del reparto

6.500 millones para gasto social y distritos: Almeida diseña para 2026 sus Cuentas más «inversoras desde 2008»

Los presupuestos de 2026 son, a ojos del Gobierno municipal, «los más inversores desde 2008», es decir, los más expansivos. Según explicaba este jueves la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, se ha invertido en los 21 distritos de la capital, en base al ... criterio de población pero también según a las necesidades de cada distrito. De ahí que los distritos más beneficiados sean Latina, Puente de Vallecas, Carabanchel, Villaverde y Usera, mientras que los vecinos que menos reciben son los de Barajas, Chamberí, Chamartín, Retiro y Salamanca. En todo caso, todos los madrileños van a percibir, de mayor o menor manera, mejoras en sus barrios.

