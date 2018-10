Rebelión vecinal contra Carmena Las plataformas cívicas están tomando fuerza ante lo que consideran dejadez municipal con sus barrios y colectivos

Carlos Hidalgo

@carloshidalgo_ Seguir MADRID Actualizado: 23/10/2018 02:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los vecinos de muchos barrios de la capital están hartos de la inacción del Ayuntamiento. Desde hace meses, han surgido una serie de plataformas cívicas y también hay otras que ya existían pero que están redoblando sus protestas, hartas de la suciedad, los narcopisos, las «okupaciones» mafiosas, la delincuencia, el cierre al tráfico del centro e, incluso, en apoyo a la Policía Municipal.

Es un duro golpe en la línea de flotación de Ahora Madrid, un partido que se nutrió (e hizo estandarte de ello) de los movimientos sociales. De hecho, su «número dos», segundo teniente de alcalde y concejal de Retiro y Coordinación Territorial, Nacho Murgui, lideró durante ocho años la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Este es el listado de algunas de ellas, a las que habría que sumar las asociaciones de Chueca, Usera, Los Austrias...

Plataforma de Lavapiés: heroína y okupas

Es una de las más activas. No es para menos.Lavapiés está considerado el barrio más conflictivo de todo el distrito de Centro y uno de los más problemáticos de la capital: su realidad, más allá del cada vez más menguante casticismo y de la multiculturalidad, la empañan las «okupaciones» por mafias del top manta y de la droga; el repunte de la heroína; la suciedad y un largo etcétera... El Plan Lavapiés caducó ya hace años y los residentes reclaman a las administraciones una implicación total. Su problemática se ha acrecentado, además, con la proliferación sin control de pisos turísticos.

SOS Malasaña: botellón, ruido y orines

Esta plataforma vecinal no puede más. La manga ancha de Carmena con el botellón cada fin de semana tiene a Malasaña de cabeza. La Policía Municipal allí desplegada es del todo insuficiente (puede haber solo un coche patrulla para centenares de jóvenes bebiendo en la plaza del Dos de Mayo); y, cuando son requeridos por los vecinos, que no pueden dormir, los funcionarios les explican que no pueden hacer nada. Los sufridores se quejan de la falta de voluntad política de la exjuez y del concejal del distrito de Centro, Jorge García Castaño. La turistificación, los destrozos en el mobiliario urbano, el reguero de orines, el ruido y la existencia del narcopiso de la calle del Tesoro, 28, son la gota que ha colmado el vaso de unos madrileños que este pasado fin de semana se echaron a la calle para exigir soluciones inmediatas.

No a las Narcosalas Vallecas: suciedad y droga

Resulta curioso que Ahora Madrid tenga a este barrio entre los más dejados de la capital, siendo su principal caladero de votos y la del partido matriz, Podemos, de donde proviene su creador, Pablo Iglesias. «Seguimos en la misma lucha, los mismos problemas. Nuestros políticos no están a la altura de los vecinos. Un Ayuntamiento con superávit no nos puede tener así», se queja su fundadora. Aunque surgió por la problemática de las narcosalas, la Policía Nacional ha desmantelado ya 35 de ellas, prácticamente su totalidad. Pero, sobre todo en la zona de Monte Igueldo y adyacentes, se están cronificando la degradación (el propio edil del distrito, Paco Pérez, reconoce que el barrio está sucio y que falta personal de limpieza) y la delincuencia, que viene también de la mano de la escasa iluminación en las calles. Pérez, tras las manifestaciones ciudadanas, pidió en noviembre la colocación de cámaras de seguridad en esa área.

Tetuán: reyertas, okupas y ruido

Tarde van a llegar las 19 cámaras de videovigilancia para la zona de Bellas Vistas o Barrio Latino. El Consistorio ha dilatado tanto su colocación, que la Delegación del Gobierno ha tenido que renovar el permiso. El día a día es insufrible, con «after hours» ilegales; trapicheo; asesinatos;bandas latinas, y okupas. Incluso ha habido agresiones a vecinos que les han plantado cara.

Madrid Central: veto al coche privado

Asociaciones de pymes, autónomos y empresarios han creado la Plataforma de Afectados por Madrid Central para mostrar su descontento –junto a una quincena de centros educativos– con el plan, que, dicen, afecta a 30.000 empresas y 300.000 empleos.

Apoyo a la Policía: por la dignidad profesional

Otra de reciente creación, en solidaridad con la Policía Municipal, lleva meses en pie de guerra por un convenio «justo y digno» para los agentes y sus familias.