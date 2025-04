Luis Lorenzo, un galán convertido en presunto asesino por envenenamiento

Ni en el más intrincado de los guiones que le ha tocado interpretar, el actor Luis Lorenzo (Madrid, 1960) se habría visto envuelto en una trama tan truculenta y que, presuntamente, está urdida por él mismo y su pareja, Arantxa Palomino . Están acusados de envenenar hasta la muerte a la anciana tía de ella para hacerse con su herencia. Ayer, tras pasar dos días en los calabozos de Tres Cantos, comparecieron ante la juez de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Arganda del Rey, donde él se negó a declarar; su novia sí lo hizo, y de manera bastante extensa (unas dos horas duró la vista), según fuentes del caso, para negar las acusaciones. La Guardia Civil les considera coautores del homicidio en el mismo grado.

La Fiscalía no pidió prisión provisional para ellos; solo la personación en el juzgado semanalmente y la retirada del pasaporte, para que no salgan del país. Siguen investigados.

De actor secundario y galán, a protagonista del más feo de sus personajes, Lorenzo fue arrestado con Arantxa en su vivienda de Rivas Vaciamadrid el miércoles por los agentes de Homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, según avanzó ‘El Confidencial’. El mismo piso donde murió el 28 de junio de 2021 María Isabel Suárez Salgado , de 85 años, hace ahora once meses; y de cuyo fallecimiento se les acusa. Por envenenamiento. Los investigadores sostienen que desde marzo de 2021 hasta junio, la fecha de la muerte, la pareja sometió a la anciana a maltrato y desatención y además, supuestamente, le suministraron manganeso y cadmio, dos metales pesados y venenosos hallados en el cuerpo de la víctima.

Luis Lorenzo tiene un historial de denuncias cruzadas con su anterior esposa. Muy conflictivo, el actor, según fuentes del caso, entre noviembre y diciembre de 2020 fue denunciado por su ex, con la que tiene un niño de 9 años (y por cuya patria potestad litigan), por malos tratos; «pero más denuncias, muchas, son las que le puso él a ella», precisan nuestras fuentes. Ya había tenido un contencioso con otra exnovia, empresaria farmacéutica, por un asunto económico.

Desde 2014, a Lorenzo le iban las cosas mal. Casi sin trabajo, él y su pareja acogían en Rivas a María Isabel, vecina de Grado (Asturias), por temporadas. Cada vez que volvía a Madrid empeoraba de lo que parecía una demencia senil. María Isabel pasaba de ser una persona independiente en su casa asturiana a regresar de las estancias con su sobrina completamente diferente.

La última vez que dejó su vivienda fue en marzo de 2021. Ya regresó en un féretro. Poco después, uno de sus hermanos José María, residente en Avilés, acudió a la Guardia Civil y denunció que no podía comunicarse con su hermana y que estaba desaparecida. Los agentes alertaron a sus compañeros de Madrid y una pareja se presentó en el piso de Rivas. El actor, con su mejor sonrisa, les aseguró que la tía estaba bien pero que no podían entrar sin una orden judicial. Fuentes del caso creen que tras aquel episodio Lorenzo y su pareja comenzaron a deshacerse de todos los productos tóxicos que habrían supuestamente usado para el envenenamiento. En junio, un médico del centro de salud certificó la muerte por causas naturales de la ancina. Su cadavér se trasladó a Grado para enterrarla, pero el hermano que no había cejado en su empeño de saber qué ocurría, pidió una autopsia cuando el cuerpo estaba aún en el tanatorio. Los resultados le dieron la razón: restos de cadmio y manganeso, no presentes en órganos vitales ni en el cabello, según el informe, lo que implica que a la víctima la envenenaron en fechas cercanas a su muerte. «Hubo una conducta de maltrato y desatención mantenida en esos meses que culmina con la muerte». Etiología violenta/homicida, señalan los forenses; nada de causas naturales.

Nuevo testamento

Hace dos meses, el juzgado de Grado se inhibió en el de Arganda y entró el Grupo de Homicidios de la Comandancia de Madrid. Detectan dos hechos: que Isabel tenía unos 60.000 euros a su disposición de los que se habían sacado unos 30.000, un patrón de gasto que no casaba con su vida. Y que ha hecho testamento en favor de su sobrina, la pareja del actor, semanas antes de morir: un piso de dos habitaciones en Grado y algunas tierras no urbanizables. Los vecinos, interrogados, confirman que pasaron días escuchando gritos e insultos. En la detención, Lorenzo exhibe su faceta de actor: calma total. Su pareja, con una personalidad histriónica , según mostró, pasa por altibajos durante las horas de calabozo. Está separada y es madre de otro niño.

La orden de detención va acompañada de otra para registrar la vivienda. Se intervienen muchas medicinas (él era, sobre todo, el encargado de comprarlas con la tarjeta sanitaria de Isabel, y se las administraba), ordenadores y teléfonos en los que los investigadores esperan encontrar rastros de cómo se gestó el crimen. Además se llevaron del baño varios botes de productos sin etiquetar, que se han enviado a Criminalística. Son, en principio, para limpieza de casas tras obras, tipo disolventes. El c admio y el manganeso pueden estar en fungicidas, tintes y pilas, por ejemplo. Todo apunta a que esos botes sin rastro guardan claves del infierno que vivió la anciana durante sus últimas semanas de vida.