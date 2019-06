Carmena, este miércoles, en el último Pleno de su mandato - IGNACIO GIL/Video: Agencia Atlas

Carmena dice en su último pleno que no se sacrificará por Villacís para convertirla en alcaldesa La regidora en funciones ha trasladado a los medios que no dará sus votos a Ciudadanos para evitar la entrada de Vox en el gobierno municipal, pero no descarta que de cara al sábado «pueda sugerir cualquier alternativa»