Escrache de un grupo de izquierdas a Errejón: «Traidores, habéis dejado a los trabajadores tirados» Jóvenes del Frente Obrero le reprocharon al candidado a la Comunidad que no haga nada por cambiar la situación de los barrios más humildes de Madrid

La izquierda se desmorona. Al menos en Madrid. Así lo predicen las encuestas y así lo confirman los que, hasta ahora y al parecer, eran votantes y fieles seguidores de Podemos. La debacle que vive el partido de Pablo Iglesias se siente en la calle y, a pesar de desligarse de él y unirse a Manuela Carmena, las críticas a Íñigo Errejón se mantienen. El candidato de Más Madrid a la Comunidad acudió el martes a la Asociación UVA, en el barrio de Hortaleza, para mostrarles su apoyo ante el anuncio que ha hecho la Consejería de Vivienda de desalojar el edificio. Pero el acto no fue lo que Errejón esperaba. A la salida, una veintena de jóvenes pertenecientes al grupo de extrema izquierda Frente Obrero lo esperaban.

«Traidores», «oportunistas» y «vendehúmos» son solo algunos de los calificativos a los que se tuvo que enfrentar, incrédulo, Errejón, quien casi no tuvo la oportunidad de participar en la conversación con los jóvenes. Ellos le reprocharon el estado de los barrios humildes de Madrid. «Las casas de apuestas están aumentando, la droga está asolando la juventud. Queremos saber exactamente qué es lo que estáis haciendo vosotros y la gente de vuestro partido mientras lucháis en una batalla de egos para ver quién la tiene más grande dentro del Congreso», le espeta, ya al principio de la conversación, uno de los chicos. Errejón intenta meter baza pero no lo consigue, mientras, los jóvenes critican que su grupo político no haga nada por «mejorar esta situación».

El ex número dos de Podemos tan solo es capaz de articular: «Tenemos una batalla contra las casas de apuestas para que, por ejemplo, una parte de los beneficios que obtienen vayan luego para las asociaciones que tratan la ludopatía». La justificación no es suficiente para los integrantes del Frente Obrero, que continúan con la brutal bronca y el escrache.

«Os habéis vendido como el "Gobierno del cambio", tanto tú como Carmena y Pablo Iglesias pero, en realidad, no hemos visto nada. Hemos visto que os habéis ganado un sillón en el Congreso y habéis dejado a los trabajadores tirados en la calle», interviene otro de los jóvnes. «Además de poner un carril bici, poemas en los semáforos y gilipolleces, la vida de los trabajadores no ha cambiado nada. Creemos que os dedicáis a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a los trabajadores tirados. La culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra», dice duramente a un Errejón perplejo que tan solo responde que no está de acuerdo. El líder de Más Madrid en la región intenta hablar pero, de nuevo, los jóvenes se lo impiden. Son muchas las cuestiones que tienen que comentarle.

Para ellos, Podemos tan solo se ha dedicado a «vender humo», pero no ha hecho nada por cambiar la vida de los trabajadores. «Es una vergüenza», califican los chicos: «La política no son tíos hablando por la tele, es el trabajo diario».

«Tú luchas de una forma y consigues X», les corta Errejón. El joven prosigue su alegato, sin escucharle: «Yo lucho de una forma con unos principios, vosotros lucháis de una forma oportunista para llenar vuestros bolsillos de dinero. ¿Cuántas veces os hemos visto aquí? Nosotros llevamos toda la vida trabajando aquí». El grupo le reprocha el estado en el que está la juventud, que sigue «sumiéndose en las drogas» al tiempo que los institutos «se caen a cachos».

«¿Qué propones, compa?», pregunta Errejón en un intento de calmar la situación. «Políticas reales –contestan ellos–. Organizar a las familias obreras, organizar a los chavales en los institutos bajo un objetivo».

«El problema es que si llegáis vosotros al poder vais a hacer lo mismo. Si todos estos años de democracia no ha cambiado nada, ¿qué va a cambiar con vosotros?», cuestiona uno de los chicos. Errejón intenta, en vano, convencerles: «¿Tú crees que es lo mismo lo que hagan unos que otros? Estoy convencido de que en algún momento has estado a punto de comerte un multón por la Ley Mordaza. Eso significa que no da igual quién haga las leyes».

«Me parece que sois unos oportunistas y eso es lo que ven los obreros. Ellos votan a VOX por algo. La izquieda del cambio... ¿Qué cambio ha habido? Vamos a tener una mierda de futuro. Os dedicáis a vender humo». La conversación empieza a subir de tono y el malestar de Errejón y su equipo cada vez es más evidente. Son conscientes de que han perdido la batalla. «Engañáis a la gente por la tele y acaban hartos. Solo os importa lo vuestro. Os lucráis a base de la miseria de los trabajadores. Sois unas garrapatas», dicen justo antes de que Errejón decida poner punto y final al encuentro fortuito.

Los integrantes del Frente Obrero no se dan por satisfechos y lo siguen durante varios metros gritando: «Fuera vende obreros de los barrios de Madrid» y «La lucha está en la calle y no en el Parlamento».