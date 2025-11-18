Suscribete a
Indra muestra varios de sus sistemas defensivos a Zelenski: radares, lucha contra drones...

El presidente ucraniano visita las instalaciones de la compañía en Alcobendas

Zelenski en la sede de Indra
Zelenski en la sede de Indra indra
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha visitado este martes en el marco de su visita a España las instalaciones de Indra donde se le han presentado varios sistemas de defensa desarrollados por la tecnológica española. Este lunes estuvo en París donde logró ... del Gobierno de Macron un contrato de compra de 100 cazabombarderos Rafale.

