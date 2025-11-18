Indra muestra varios de sus sistemas defensivos a Zelenski: radares, lucha contra drones...

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha visitado este martes en el marco de su visita a España las instalaciones de Indra donde se le han presentado varios sistemas de defensa desarrollados por la tecnológica española. Este lunes estuvo en París donde logró ... del Gobierno de Macron un contrato de compra de 100 cazabombarderos Rafale.

Acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el mandatario ha visitado las instalaciones de la compañía en Alcobendas (Madrid) tras su visita institucional al Congreso de los Diputados y antes de su almuerzo con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Allí, Indra ha presentado una serie de productos al presidente extranjero cuyo país libra una guerra desde febrero de 2022 contra la Rusia de Putin. Entre ellos destacan el LTR-25, un sistema de radar de los más avanzados en uso. Según la compañía, es «un sistema táctico 3D de vigilancia aérea, definido por software y desplegable. Diseñado para detectar y seguir objetivos en entornos adversos con identificación amigo-enemigo (IFF), en misiones de red de defensa aérea y alerta temprana frente a amenazas como aeronaves, drones o misiles tácticos. Permite transporte rápido (por carretera, aire o mar) y despliegue en menos de hora y media».

Otros de los productos presentados ha sido el C-UAS ARACNE, un sistema para detectar, seguir y neutralizar amenazas de Sistemas Aéreos No Tripulados, y el ODIN-I, un sistema modular con multitud de funciones como protección frente a amenazas terrestres, aéreas y marítimas de corto alcance, con alta precisión operativa.

Visita a Indra Los sistemas defensivos que ha visto Zelenski LTR-25: «Radar único en su segmento y uno de los más avanzados en uso por las Fuerzas Armadas. Es un sistema táctico 3D de vigilancia aérea, definido por software y desplegable. Diseñado para detectar y seguir objetivos en entornos adversos con identificación amigo-enemigo (IFF), en misiones de red de defensa aérea y alerta temprana frente a amenazas como aeronaves, drones o misiles tácticos. Permite transporte rápido (por carretera, aire o mar) y despliegue en menos de hora y media».

C-UAS ARACNE: «Solución integral para detectar, seguir y neutralizar amenazas UAS. Dispone de un centro de mando y control que garantiza la interoperabilidad con otras plataformas. Incluye un conjunto avanzado de sensores: detector de radiofrecuencia, radar para detección de drones y cámara electroóptica para identificación visual positiva. Incorpora inhibidor (soft kill) y estación de armas (hard kill)».

ODIN-I: «Sistema modular, multiefecto, con estación de armas controlada remotamente que permite múltiples opciones de despliegue y movilidad. Puede instalarse en un vehículo de apoyo militar o en un sistema de remolque, facilitando su despliegue en el terreno. Capaz de realizar una amplia gama de funciones, como protección frente a amenazas terrestres, aéreas y marítimas de corto alcance, con alta precisión operativa».

UGV+Nemus: «UGV capaz de acceder a áreas complejas equipado con radar compacto NEMUS AESA, con capacidades de detección de proyectiles y drones. Este radar está diseñado para integrarse en sistemas C-UAS fijos o móviles y en futuros vehículos de combate. La plataforma modular puede integrar estaciones de armas remotas y diversas cargas útiles».

Por último, también ha sido testigo del vehículo terrestre no tripulado UGV+Nemus, capaz de acceder a áreas complejas equipado con radar compacto, con capacidades de detección de proyectiles y drones.