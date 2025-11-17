Zelenski anuncia la compra de 100 cazabombarderos Rafale franceses

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha firmado ante Emmanuel Macron la compra de 100 cazabombarderos Rafale, franceses capaces de lanzar drones, en el marco del 'rearme' ucraniano contra las ofensivas militares de la Rusia de Vladímir Putin.

Zelenski llegó a París ... en la mañana del lunes, primera etapa de una gira europea destinada a «reforzar» las defensas ucranianas, cuando las ayudas de los EE.UU. están sufriendo recortes significativos y la prolongación indefinida de la guerra plantea interrogantes angustiosos para el futuro de toda Europa.

La familia de los cazabombarderos Rafael es una de las armas estratégicas de Francia y una de sus 'ventas' más importantes en el mercado mundial de armamentos, donde París ocupa el tercero o cuarto lugar.

Noticia Relacionada Francia homenajea a las víctimas en el 10º aniversario de los atentados de París Juan Pedro Quiñonero

La visita de Zelenski a París tiene otros capítulos, pero la compra de 100 cazabombarderos Rafale quizá tenga una importancia particular: está acompañada de la compra de otras familias de armas, drones, sistemas de radares y participación en el nuevo sistema de defensa aéreo, SAMP-T.

La compra de los Rafale confiere a Francia una importancia especial en el futuro sistema de defensa nacional ucraniana.

El arma aérea tiene una importancia estratégica particular: permite atacar objetivos en territorio ruso. Los drones, al mismo tiempo, ocupan un puesto especial, como ha demostrado el último año de la guerra, ofreciendo a Kiev la posibilidad de atacar objetivos próximos a Moscú. La participación ucraniana en el nuevo sistema de defensa aéreo propuesto por Francia es otro capítulo estratégico: París está 'montando' un sistema propio, 'asociado' a su parque de artillería nuclear…

Durante su visita a París, Volodímir Zelenski abordará, asimismo, otros capítulos mayores para el futuro de la seguridad europea: la formación de una «coalición de voluntarios» dispuestos a participar en la defensa de Ucraniana, con tropas de los ejércitos de tierra; y la discusión del puesto de Ucrania en el futuro de la Unión Europea, asociada a la OTAN.

Mientras Washington fue el primer gran aliado militar de Ucrania, los europeos pudieron asumir un puesto relativamente secundario. El lento y ambiguo alejamiento de Donald Trump confiere a los aliados europeos un nuevo puesto emergente.

En tanto que potencias nucleares europeas, París y Londres, ocupan un puesto privilegiado. En tanto que grades potencias «fronterizas», Alemania y Polonia, están llamadas a reafirmar un puesto creciente.

Ante ese abanico de amenazas y propuestas defensivas, el proyecto de compra de 100 cazabombarderos Rafale subraya el puesto que Kiev confiere a París en el futuro de su propia seguridad.