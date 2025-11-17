Suscribete a
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Congreso

Zelenski anuncia la compra de 100 cazabombarderos Rafale franceses

El presidente de Ucrania aterriza en París, en la primera etapa de una gira europea destinada a reforzar las defensas ucranianas

Macron, en el décimo aniversario de los atentados de París: «El yihadismo deseaba asesinar nuestra libertad»

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en París
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha firmado ante Emmanuel Macron la compra de 100 cazabombarderos Rafale, franceses capaces de lanzar drones, en el marco del 'rearme' ucraniano contra las ofensivas militares de la Rusia de Vladímir Putin.

Zelenski llegó a París ... en la mañana del lunes, primera etapa de una gira europea destinada a «reforzar» las defensas ucranianas, cuando las ayudas de los EE.UU. están sufriendo recortes significativos y la prolongación indefinida de la guerra plantea interrogantes angustiosos para el futuro de toda Europa.

