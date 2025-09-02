Illa se ve con Puigdemont en Bruselas para salvar su gobierno y el de Sánchez

Salvador Illa ha viajado este martes a Bruselas para mantener en la capital comunitaria dos citas con dos de los principales referentes del independentismo: Carles Puigdemont y La Moreneta de Montserrat. Aprovechando un viaje para inaugurar una exposición sobre la contribución benedictina a Europa ... de la patrona de Cataluña, coincidiendo con la Diada el próximo 11 de septiembre, el 'president' de la Generalitat se ha citado con el único antecesor en el cargo con el que no se había visto en el último año, el mismo que lidera ahora la oposición a su gobierno y al que había rechazado ver el pasado mes de noviembre, cuando también estuvo en Bélgica de viaje oficial.

El encuentro con el 'expresident' que promovió el desafío independentista del año 2017, que se produce esta tarde en la sede de la Generalitat en la capital belga, a escasos metros de las instituciones europeas, en el barrio de Schumann, surgió durante el encuentro que mantuvieron Illa y Sánchez, este pasado agosto, en la residencia real de La Mareta (Lanzarote).

Fue tras comprobar José Luis Rodríguez Zapatero, el enviado de Moncloa para las negociaciones con mediador en Suiza, que sus socios de Junts estaban enrocados. Que solo un gesto de estas características, con mucha carga política, podía cambiar ligeramente las cosas. Aunque con quien pide verse Puigdemont es con Sánchez, no con Illa, con el que ha aceptado reunirse «por el respeto institucional que él no ha tenido durante mucho tiempo», explican en su entorno. De momento la foto con el jefe del Ejecutivo, que tanto ansía el político catalán, tendrá que esperar.

Sonrisas y abucheos a Puigdemont

Salvador Illa y Carles Puigdemont han posado relajados ante las cámaras antes del encuentro. El político fugado incluso se ha permitido la licencia de preguntar al medio centenar de periodistas que han seguido la cita sí se habían mojado mucho durante la espera, ya que minutos antes de su llegada se ha puesto a llover con fuerza.

El líder de Junts, recibido en la puerta por el jefe de protocolo de la Generalitat, ha sido increpado en catalán por parte de una ciudadana que decía ser "catalana ni independentista ni facha". La señora, tal como se puede escuchar en el vídeo, le ha reprochado que "lo que usted ha hecho con los catalanes no tiene nombre", seguido de un insulto dirigido al que fuera president entre 2015 y 2017.

Todo en manos de Junts

El líder del PSC ha llegado a la cita, muy restringida a los medios de comunicación pese a publicitarla el propio Govern, con varias carpetas bajo el brazo. Todas ellas habladas en los últimos días con Moncloa.

Illa es consciente de que lo que decida Puigdemont y ejecuten sus siete diputados en el Congreso, dependerá en gran parte el futuro de la legislatura en el Estado. Pero que su postura incidirá también, en gran parte, en el rol que adopte ERC y Oriol Junqueras respecto al gobierno de la Generalitat que preside él.

El socialista catalán, tras poco más de un año en el cargo, todavía no ha sido capaz de articular un mínimo consenso con el resto de fuerzas políticas para aprobar unos presupuestos. Dejando su mandato en una suerte de vía muerta, parecida en la que reside el gabinete de coalición.

Las leyes pendientes que dependen de Junts

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuyo voto afirmativo de Junts se arroja imprescindible, es una de las principales preocupaciones para el PSOE a día de hoy. Sin cuentas públicas, como ya ocurrió el año pasado, su capacidad para gobernar se limita mucho, aunque Sánchez, este lunes, dejó claro en una entrevista en el Telediario de TVE que lo seguiría igual con o sin PGE.

Fuentes de Junts, minutos antes del arranque de este encuentro, descartan que Illa salga de la reunión con un compromiso firme por parte de Puigdemont de ni tan siquiera sentarse a hablar de las cuentas. Antes, explican, «deben pagar todo lo que deben a Cataluña, acreditando que han cumplido las inversiones previstas en los años anteriores». Su exigencia no es nueva, así se lo han trasladado hasta junio a Santos Cerdán y ahora a Zapatero, en las reuniones en Suiza.

En la formación que lidera Carles Puigdemont insisten que «nosotros no negociaremos sobre una estafa», que es lo que consideran los últimos presupuestos aprobados y no ejecutados en su totalidad en Cataluña. Sin el pago de esas cantidades millonarias, algo que es inviable para la Administración General del Estado, Junts actuará como el año pasado, rechazando entablar ningún diálogo para abordar las partidas.

La aprobación por parte del grupo que dirige en Madrid Míriam Nogueras de la conocida como 'Ley Bolaños, que conferirá a la fiscalía la instrucción de las causas judiciales y facilitará el acceso a la judicatura, así como la reducción de la jornada laboral, son dos de las normas sobre las que el PSOE también está obligado a convencer a Junts, para que salgan adelante. Según las mismas fuentes cercanas a Puigdemont, nada hace pensar que este martes Illa pueda informar a Sánchez de avances en esta dirección.

El expresident sí exigirá avances respecto a la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña, si bien reconocen que les ha salido una nueva piedra en el zapato, ya que en su opinión «Podemos se ha aliado de forma inesperada con Vox».