Illa se ve con Puigdemont en Bruselas para salvar su gobierno y el de Sánchez

El encuentro, a puerta cerrada, se produce en la sede de la Generalitat en la capital comunitaria

Illa y Puigdemont, en la sede del Govern en Bruselas
Illa y Puigdemont, en la sede del Govern en Bruselas
Joan Guirado

Enviado especial a Bruselas

Salvador Illa ha viajado este martes a Bruselas para mantener en la capital comunitaria dos citas con dos de los principales referentes del independentismo: Carles Puigdemont y La Moreneta de Montserrat. Aprovechando un viaje para inaugurar una exposición sobre la contribución benedictina a Europa ... de la patrona de Cataluña, coincidiendo con la Diada el próximo 11 de septiembre, el 'president' de la Generalitat se ha citado con el único antecesor en el cargo con el que no se había visto en el último año, el mismo que lidera ahora la oposición a su gobierno y al que había rechazado ver el pasado mes de noviembre, cuando también estuvo en Bélgica de viaje oficial.

