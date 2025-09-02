Suscribete a
ABC Premium

La reunión entre Illa y Puigdemont se pactó en agosto en La Mareta

Los Mossos que protegen al 'president' no podrán detener a su antecesor pero sí «saludarle con honores»

Illa se pliega ante Puigdemont y allana la reunión con Sánchez

Editorial | Sánchez, cautivo de un prófugo

Sánchez e Illa en un acto electoral en L'Hospitalet
Sánchez e Illa en un acto electoral en L'Hospitalet abc
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las legislaturas de Pedro Sánchez y Salvador Illa, ambas en vía muerta desde prácticamente el momento de la investidura, pasan por Bélgica. Y hasta allí viajará este martes el 'president' de la Generalitat, para reunirse con el hombre que tiene en su mano que ... los dos socialistas puedan seguir gobernando o únicamente resistiendo en el poder: el fugado Carles Puigdemont.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app