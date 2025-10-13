Suscribete a
El Gobierno planeó darse poder para declarar secretos asuntos ajenos a la seguridad nacional

Un duro informe del Consejo de Transparencia llevó a Félix Bolaños a dar marcha atrás

El reglamento europeo no ampara multar a la prensa por revelar secretos

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Senado
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Senado ángel de antonio
Ana Sánchez

Ana Sánchez

El Gobierno tuvo la pulsión de dotarse del poder de clasificar como secretas materias ajenas a la seguridad y defensa nacional, a pesar de que ambas son –junto a la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas– las únicas excepciones ... que prevé la Constitución para el acceso a la información pública.

