El PNV reclamó al Gobierno en 2020 que rindiera cuentas por el gasto de los fondos reservados

Fue ignorado por el Ejecutivo tras pedir la comparecencia de Robles, Marlaska y Albares

El exportavoz del PNV y ahora presdidente del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso
Ana Sánchez

En febrero del año 2020 -cuando hacía ya más de dos años y medio que el Gobierno no daba explicaciones al Congreso sobre el uso de los fondos reservados- el entonces portavoz del PNV, Aitor Esteban, pidió al Ejecutivo de manera formal que lo ... hiciera denunciando su «absoluta falta de transparencia». Esto desmonta la afirmación que ha mantenido el Gobierno estos días respecto a que dos de los ministros con partidas para fondos reservados y, por tanto, obligados a rendir cuentas ante la Cámara Baja, Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), proporcionaron datos a la comisión de secretos en el año 2019. El tercer ministro que tiene fondos para gastos reservados es José Manuel Albares (Exteriores), que nunca ha ido al citado órgano.

