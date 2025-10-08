Suscribete a
El Gobierno deja en el aire el control de los asesores que le exige el Consejo de Europa

Prometió que la ley de la Administración Abierta les obligaría a dedicación exclusiva, control de su gestión y publicación de agendas

El anteproyecto se aprobó este martes con otras medidas pero sin aclarar si figuran éstas

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
Ana Sánchez

El Gobierno prometió a finales de 2024 al Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) que aprobaría una ley sobre la Administración Abierta «en los primeros meses» de 2025 y que incluiría en ella, entre otros puntos, el control de ... los asesores como Koldo García que el organismo le venía exigiendo desde 2019. Lo hizo, por tanto, a la fuerza después de que el Greco dictaminara reiteradamente que de las 19 medidas que le reclama desde hace seis años para prevenir la corrupción en el Gobierno, no haya sido capaz de cumplir ninguna.

